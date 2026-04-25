قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت وارد پنجاه و هفتمین روز شد
وبسایت نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالهای اینترنتی در جهان، صبح شنبه، پنجم اردیبهشت گزارش داد که هشت هفته از زمان قطع اینترنت در ایران گذشته است؛ اختلالی که اکنون در پنجاهوهفتمین روز و پس از ۱۳۴۴ ساعت، همچنان ادامه دارد.
بنا بر این گزارش قطع اینترنت که به دستور حکومت اعمال شده، ارتباط شهروندان را مختل کرده، خانوادهها را از یکدیگر جدا کرده و همزمان آسیبهای اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود هر روز قطعی اینترنت حدود ۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه میزند.
شهروندان ایرانی برای اتصال به اینترنت ناچارند با هزینههای بسیار بالا از راههایی نظیر خرید کانفیگ برای اتصال به اینترنت استفاده کنند. راههایی که جمهوری اسلامی برای آنها جرمانگاری کرده است.
معدود کسانی که توانستند به اینترنت متصل شوند، در پیامهایی علت قطعی اینترنت را ترس حکومت از روشن شدن خواسته عموم مردم دانستند. در همین رابطه شهروندی به ایران اینترشنال گفت: «جمهوری اسلامی اینترنت را باز کند تا ببیند ۹۹ درصد مردم برای نابودی حکومت لحظهشماری میکنند.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال نیز با ارسال پیامی از سیاست جمهوری اسلامی در تداوم قطع اینترنت و همچنین ارائه اینترنت طبقاتی انتقاد کرد.
او نوشت: «اینترنت حق اون خانومی هست که قلاب بافی میکرد و دستبافتهاش رو آنلاین میفروخت؛ حق اون فروشندهای هست که نمیتونست یک مغازه کوچک اجاره کنه و محصولش رو آنلاین میفروخت؛ حق اون مادر پیری که بچهاش رو تصویری میدید تا از بیکسی دق نکنه. اینترنت حق همه ماست.»