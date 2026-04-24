وزارت خزانهداری آمریکا در دور تازهای از تحریمها علیه جمهوری اسلامی، حدود ۲۰ شرکت و ۱۹ کشتی را که بخشی از ناوگان موسوم به «سایه» هستند، به فهرست تحریمها اضافه کرد. در این بسته تحریمی، پالایشگاه هنگلی پتروکمیکال (دالیان) در چین بهدلیل خرید گسترده نفت ایران تحریم شده است.
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، این شرکت یکی از مشتریان اصلی نفت ایران بوده است.
شرکتها و نهادهای تحریمشده در کشورها و حوزههای قضایی مختلف، از جمله چین، هنگکنگ، امارات متحده عربی، جزایر مارشال، پاناما، لیبریا، جزایر کیمن، ویتنام و جزایر ویرجین بریتانیا، ثبت یا مستقر هستند.
این تحریمها شبکههای مرتبط با خرید، فرآوری و حملونقل نفت خام، گاز مایع و محصولات نفتی و پتروشیمی ایران را هدف قرار داده است.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، این اقدام در چارچوب کارزار موسوم به «خشم اقتصادی» و با هدف محدود کردن توان ایران برای کسب درآمد و تامین مالی فعالیتهای منطقهای انجام شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد مجوز عمومی صادر کرده است که بر اساس آن شرکتها میتوانند تا ماه آینده برخی معاملات مرتبط با پالایشگاه هنگلی و شرکتهای وابسته به آن را صرفا برای پایان دادن به همکاریها جمعبندی کنند.
این تازهترین دور از تحریمها در روزهای اخیر و تلاش برای افزایش هر چه بیشتر فشار بر جمهوری اسلامی همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران است.
توقیف ۴۴ میلیون دلار رمز ارز جمهوری اسلامی
وزارت خزانهداری آمریکا جمعه چهارم اردیبهشت چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی را در چارچوب تشدید فشارهای مالی تحریم کرد؛ اقدامی که به مسدود شدن ۳۴۴ میلیون دلار رمزارز انجامیده است. شرکت تتر اعلام کرد در مسدودسازی ۳۴۴ میلیون دلار رمزارز در دو آدرس دیجیتال با دولت آمریکا همکاری کرده است.
این شرکت گفت این اقدام پس از دریافت اطلاعات از «چند نهاد آمریکایی درباره فعالیتهای مرتبط با رفتار غیرقانونی» انجام شده است.
یک مقام آمریکایی به سیانان گفت دولت اطلاعاتی در اختیار دارد که این رمزارز را به جمهوری اسلامی مرتبط میکند. او افزود دولت آمریکا با همکاری کارشناسان تحلیل بلاکچین شواهدی از ارتباط با حکومت ایران مشاهده کرده است؛ از جمله تراکنشهای تاییدشده با صرافیهای ایرانی و مجموعهای از تراکنشها که از طریق آدرسهای واسطهای انجام شده و با کیف پولهای مرتبط با بانک مرکزی ایران در تعامل بودهاند.
شاهزاده رضا پهلوی جمعه اعلام کرد:« چه اروپا در کنار ما باشد، چه نباشد، چه روزنامهنگاران شما کار خود را انجام دهند، یا ندهند، چه سیاستمداران شما شجاعت اقدام داشته باشند یا نه، من برای مردم و کشورم مبارزه خواهم کرد.»
سانسور فقط به دست رژیم در ایران انجام نمیشود
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی خطاب به مردم اروپا اعلام کرد: «من در چند هفته گذشته در سراسر اروپا سفر کردهام و با اعضای پارلمانها، دولتها و رسانهها صحبت کردهام. سفر من یک هدف داشت: اینکه صدای میلیونها ایرانی باشم که در اسارت جمهوری اسلامی، ترور آن و قطع اینترنتش گرفتار شدهاند؛ میلیونها ایرانی که ساکت شدهاند. اما اکنون میتوانم با اطمینان بگویم که این سکوت و این سانسور فقط به دست رژیم در ایران انجام نمیشود، بلکه توسط رسانههای بینالمللی و بهویژه رسانههای اروپایی نیز اعمال میشود.»
شاهزاده رضا پهلوی ادامه داد: «بنابراین میخواهم مستقیما با مردم اروپا صحبت کنم. در دو هفته گذشته، دو کنفرانس مطبوعاتی داشتهام؛ یکی در استکهلم و دیگری پنجشنبه در برلین. در مجموع، بیش از ۱۵۰ روزنامهنگار در این دو کنفرانس حضور داشتند. ما بیش از دو ساعت با هم بودیم و در این دو ساعت، حتی یک نفر از آن ۱۵۰ روزنامهنگار از من درباره ۴۰ هزار ایرانی که در ۱۸ و ۱۹ دی در خیابانهای کشورم قتلعام شدند، سؤالی نپرسید.»
او گفت: «حتی یک نفر از آن ۱۵۰ روزنامهنگار درباره ۱۹ زندانی سیاسی که در دو هفته گذشته اعدام شدهاند، از من سؤال نکرد. وقتی به آنها گفتم که در حال حاضر ۲۰ زندانی سیاسی به اعدام محکوم شدهاند، حتی یک نفر از آن ۱۵۰ روزنامهنگار درباره آنها سؤالی نپرسید.»
روزنامهنگاران اروپایی از مسئولیتهای حرفهای خود دست کشیدهاند
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «روزنامهنگاران اروپایی کاملا از مسئولیتهای حرفهای خود و حتی از بیطرفی اخلاقیشان دست کشیدهاند. برای من روشن است که ۴۰ هزار هممیهن شجاع و بیگناه من که در راه آزادی قتلعام شدند، برای این روزنامهنگاران اهمیت چندانی ندارند.»
او تاکید کرد: «به نظر میرسد آنها بیشتر به انتقاد از آمریکا علاقهمندند و میپرسند چرا ایالات متحده و اسرائیل دیکتاتوری را که ۴۷ سال مردم ما را قتلعام کرده، کشتهاند، تا اینکه در زمان این کشتار از رژیم انتقاد کنند. آنها ظاهرا بیشتر علاقهمندند درباره گذشته و تاریخ ایران سؤال بپرسند تا درباره آنچه امروز در ایران در حال وقوع است یا درباره آینده دموکراتیکی که ایرانیان در پی آن هستند.»
شاهزاده پهلوی گفت:« حتی یکی از اعضای پارلمان به من گفت که فکر نمیکند ایرانیان برای دموکراسی آماده باشند. اما به آن عضو پارلمان، به آن روزنامهنگاران یادآوری میکنم: ایرانیان فقط برای دموکراسی آماده نیستند؛ ۴۰ هزار نفر همین حالا جان خود را برای آن دادهاند. و من نخواهم گذاشت که این فداکاری بیثمر بماند.»
او در پایان گفت: «پس توجه کنید: چه اروپا در کنار ما بایستد یا نه، چه روزنامهنگاران شما وظایف خود را انجام دهند یا نه، چه سیاستمداران شما شجاعت اقدام نشان دهند یا نه، من برای مردمم و کشورم خواهم جنگید. حتی اگر مجبور شویم این کار را تنها انجام دهیم، خواهیم جنگید تا زمانی که ایران آزاد شود.»
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، درباره کنار گذاشته شدن محمدباقر قالیباف از هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت: «از زمانی که ترامپ اشاراتی درباره تغییر رژیم در ایران مطرح کرد، نشانهها حکایت از این داشت که از نظر آمریکا این قالیباف است که در خلاء ایجاد شده در پی کشته شدن سطوح اول و دوم رهبری در جمهوری اسلامی عملا رهبری حکومت ایران را در دست گرفته است.»
او افزود: «اما طرح این موضوع، باعث شعلهور شدن آتش منازعات بین گروههای مختلف قدرت در جمهوری اسلامی هم شد. به ویژه با ابهامات بسیار جدی که در مورد وضعیت، مجتبی خامنهای وجود دارد.»
برزگر گفت: «رقابتهایی که همیشه بین باندهای قدرت در جمهوری اسلامی وجود داشته، امروز بیش از هر زمان دیگری شعلهور شده و طیفهای مختلف سعی میکنند که این خلاء قدرت را به سود خود پر بکنند. بنابراین در شرایطی که قالیباف سعی کرد این جایگاه را پر کند و خود را به عنوان چهره اول در تصمیمگیری در جمهوری اسلامی به آمریکا معرفی کند، دامنه مخالفتها عملاً باعث شد که او نتواند این مسیر را طی کند.»
این تحلیلگر سیاسی ادامه داد: «در جریان مذاکرات مشخص شد قالیباف توانایی دادن جواب نهایی به آمریکا را ندارد. این موضوع را ما در مورد مسئله باز شدن موقتی تنگه هرمز هم مشاهده کردیم و دیدیم که او و عراقچی بهشدت در داخل مورد حمله قرار گرفتند و نیروی دریایی سپاه با بستن دوباره تنگه هرمز نشان داد که در واقع قدرت واقعی در دست چه کسی است.»
برزگر گفت: «اکنون آشفتگی در سطوح رهبری در جمهوری اسلامی عملا باعث شده که مذاکرات متوقف شود. ضمن اینکه با توجه به شگردی که جمهوری اسلامی برای خرید وقت دارد، سعی میکند از این نقطه ضعف، یعنی نبود رهبری و تشتت در رهبری به عنوان یک نقطه مثبت در شرایط فعلی برای طولانیتر کردن مذاکرات استفاده کند.»
او افزود: «هرچند که با تداوم محاصره، وضعیت برای جمهوری اسلامی چندان ساده نخواهد بود و شاید سفر عباس عراقچی به پاکستان را در همین راستا بشود ارزیابی کرد.»
حضور پیاپی رییسجمهوری اوکراین در خاک عربستان، نشاندهنده چرخش معنادار دیپلماسی کییف به سمت خلیج فارس و تبدیل شدن اوکراین از یک کشور درگیر جنگ، به یک صادرکننده کلیدی تخصصهای نظامی و امنیتی است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، چهارشنبه چهارم اردیبهشت، در سفری استراتژیک وارد جده شد تا برای دومین بار در یک ماه گذشته با مقامهای عالیرتبه عربستان سعودی، از جمله محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، دیدار کند.
مقابله با تهدیدات پهپادی در آسمان عربستان
این سفر در شرایطی انجام میشود که امنیت عربستان سعودی در جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، بهشدت تحت تاثیر حملات موشکی و پهپادی بوده است.
طبق آمارهای رسمی و تجمیع دادههای وزارت دفاع عربستان، این کشور در جریان جنگ اخیر، بیش از ۱۰۰۰ بار هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و متحدان شبهنظامیاش قرار گرفته است.
گزارشها حاکی است که تنها تا ۲۰ فروردینماه، دستکم ۱۰۴ موشک بالستیک و ۹۱۶ پهپاد انتحاری در آسمان عربستان رهگیری و منهدم شدهاند.
این حجم از تهدیدات، نیاز ریاض به فناوریهای نوین و امتحانپسداده سامانههای ضدپهپادی را بیش از پیش برجسته کرده است.
خبرگزاری رویترز، چهارشنبه دوم اردیبهشت، در گزارشی اختصاصی به استفاده ارتش آمریکا از فناوریهای ضدپهپادی اوکراین برای مقابله با حملات جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی پرداخت.
طبق گفته پنج منبع آگاه به رویترز، ارتش ایالات متحده در هفتههای گذشته سامانه فرماندهی و کنترل اوکراینی موسوم به «اسکای مپ» (Sky Map) را در پایگاه هوایی استراتژیک «پرنس سلطان» مستقر کرده است.
این سامانه که بهطور ویژه از سوی مهندسان اوکراینی برای شناسایی و رهگیری پهپادهای شاهد طراحی شده، پس از آن به خدمت گرفته شد که حملات پهپادی پیشین به این پایگاه، منجر به تخریب ساختمانها، انهدام هواپیماها و کشته شدن دستکم یک نیروی نظامی شد.
استقرار این سامانه در پایگاهی که تنها ۶۴۰ کیلومتر با ایران فاصله دارد، از دید تحلیلگران به معنای اعتراف ضمنی به نقاط ضعف پدافند هوایی سنتی آمریکا و کارآمدی فناوریهای ضدپهپادی اوکراین است.