آمریکا: جنگ با جمهوری اسلامی به دلیل «تجاوزگری چند دههای تهران» توجیهپذیر است
مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا، رید روبینستاین، اعلام کرده است که «جنگ ایران» در چارچوب «دفاع از خود» و حمایت از اسرائیل انجام شده و ادامه یک درگیری طولانیمدت است، نه آغاز جنگی تازه. به گزارش رویترز، دولت دونالد ترامپ این اقدام را بر پایه «دفاع جمعی» و در واکنش به آنچه «تجاوزگری چند دههای ایران» خوانده، توجیه میکند.
به نوشته رویترز، همزمان، این جنگ در داخل آمریکا با مخالفت گسترده افکار عمومی روبهرو شده و نظرسنجیها نشان میدهد افزایش قیمت سوخت و کالاها به نارضایتی عمومی دامن زده و بسیاری از شهروندان ترامپ را مسئول آن میدانند. در عرصه سیاسی نیز دموکراتها تلاش کردهاند دولت را به دریافت مجوز کنگره وادار کنند، اما این تلاشها با مخالفت جمهوریخواهان ناکام مانده و اختلافات بر سر مشروعیت حقوقی و سیاسی این جنگ همچنان ادامه دارد.