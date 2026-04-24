کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، اعلام کرد دولت او در نشست آینده پارلمان که چند هفته دیگر آغاز میشود، لایحهای را برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای ممنوعه ارائه خواهد کرد.
او این اظهارات را در جریان بازدید از یک کنیسه که هدف حمله قرار گرفته بود و در گفتوگو با نشریه جوییش کرونیکل مطرح کرد. استارمر گفت «بسیار نگران» افزایش استفاده از نیروهای نیابتی از سوی حکومت ایران است و تاکید کرد لایحه مربوط به ممنوع اعلام کردن سپاه پاسداران در «چند هفته آینده» و همزمان با آغاز نشست جدید پارلمان در ژوئیه ارائه خواهد شد.
نخستوزیر بریتانیا در پاسخ به پرسشی درباره وعده حزب کارگر برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای ممنوعه، که زمانی مطرح شده بود که این حزب در قدرت نبود، گفت برای مقابله با «عوامل مخرب دولتی» بهطور کلی به قانونگذاری نیاز است و دولت در حال پیشبرد این قانون در سریعترین زمان ممکن است.
او افزود: «چند هفته دیگر وارد نشست جدید پارلمان میشویم و آن لایحه را ارائه خواهیم کرد.»
انور قرقاش، مشاور رییس امارات متحده عربی، اعلام کرد برای منطقه، از جمله امارات متحده عربی و سایر کشورها، این موضوع کاملا روشن شده است که جمهوری اسلامی یک تهدید بلندمدت به شمار میرود.
قرقاش جمعه چهارم اردیبهشت گفت این وضعیت بر موضع جمهوری اسلامی در منطقه تاثیر خواهد گذاشت.
او افزود باید میان روابط از یک سو و اعتماد و اطمینان از سوی دیگر تفاوت قائل شد.
قرقاش گفت اما تهران برای بازسازی روابط خود در منطقه به آن نیاز دارد و من تاکید میکنم بازسازی روابط، چون بازسازی اعتماد به نظر من به این زودیها حاصل نخواهد شد.
به گفته او این دو کاملا متفاوت هستند و نمیشود «تحت حمله دو هزار و ۸۰۰ موشک و پهپاد قرار بگیرید و بعد از اعتماد حرف بزنید. این روند زمان بسیار طولانی خواهد برد».
ریم الهاشمی، وزیر مشاور امارات، نیز ۳۱ فروردین در گفتوگو با ایبیسی گفت امارات بیش از هر کشور دیگری هدف حملههای جمهوری اسلامی بوده و افزود تهران این مسیر را انتخاب کرده چون امارات «هر آنچه آنها نیستند» است و آن را الگوی شکوفایی اقتصادی با تنوع ادیان و فرهنگها دانست.
الهاشمی با اشاره به جایگاه اقتصادی و اجتماعی امارات افزود: «ما الگوی شکوفایی اقتصادی هستیم. ما دارای ادیان و فرهنگهایی از سراسر جهان هستیم.»
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا نیز پنجشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «کاری احمقانه و یک اشتباه بزرگ بود که جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و همه مکانهای دیگر شلیک کرد. هیچکس انتظار چنین چیزی را نداشت.»
او افزود: «تصور این بود که منصفانه باشد اگر به اسرائیل شلیک کنند، اما انتظار نمی رفت که به کشورهای متعدد دیگری شلیک کنند.»
نایبرییس مجلس: از همکاری با آمریکا شرم کنید
علی نیکزاد، نایبرییس مجلس، رویکرد کشورهای عربی منطقه در قبال جنگ ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «به کشورهای حوزه خلیج فارس اعلام میکنیم که خجالت بکشید و ننگ بر شما که آمریکا از خاک شما بر علیه ایران استفاده کرده است.»
او آمریکا را متهم کرد که قصد دارد با تسلط بر ونزوئلا، عربستان سعودی و ایران، «۶۰ درصد ذخیره نفتی دنیا را بگیرد».
نیکزاد ادامه داد: «ایران مثل عربستان گاو شیرده نیست و آمریکا آرزوی نفت ایران را به گور میبرد.»
نایبرییس مجلس در ادامه لفاظیهای مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر افزود: «امروز محاصره و بستن تنگه هرمز با ایران است و جرات باز کردن آن را ندارند.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد که شش عضو مسلح گروه حزبالله جمعه در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان کشته شدند.
بر اساس گزارش ارتش اسرائیل، نیروهای تیپ چتربازان این ارتش پس از شناسایی این افراد مسلح با آنها تبادل آتش کردند و دو نفر را کشتند.
به گفته ارتش اسرائیل، اندکی بعد حملهای به ساختمانی که این نیروها در آن حضور داشتند انجام شد و چهار نفر دیگر نیز کشته شدند.
در این حادثه هیچ سرباز اسرائیل زخمی یا کشته نشد.
ارتش اسرائیل میگوید این حادثه «نقض آشکار تفاهمهای آتشبس توسط سازمان تروریستی حزبالله» است.
بنت جبیل در منطقه امنیتی تحت کنترل اسرائیل در جنوب لبنان واقع شده است.
ارتش اسرائیل برآورد کرده است که با اجرایی شدن آتشبس در هفته گذشته، چندین نیروی حزبالله همچنان در این شهر پناه گرفته بودند.
در هفتههای اخیر بیش از ۱۰۰ نفر در درگیریها در آنجا کشته شدند.
امیرمحمد شاهکرمی، نوجوان ۱۴ ساله، ۱۸ دی در جریان اعتراضات شهر قدس بازداشت و پس از ۶۰ روز پیکرش تحویل خانواده داده شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، امیرمحمد ۱۸ دی در اعتراضات ناپدید شد. خانوادهاش به بیمارستانها، سردخانهها و پزشکی قانونی مراجعه کردند، اما هیچ اثری از او نیافتنند.
پس از دو روز و در ۲۰ دی، تلفن همراهش روشن شد و ماموران حکومتی از این طریق به خانواده اعلام کردند که امیرمحمد زنده است.
خانواده پس از این خبر، پیگیریهای بیشتری در دادگستری انجام دادند و آنجا نیز به آنها اطمینان داده شد که پسرشان زنده است و حتی برایش حکم صادر شده است.
امیرمحمد دانشآموز مقطع هشتم بود و خانواده تلاش کرد از طریق آموزش و پرورش نیز این موضوع را پیگیری کند، اما در آنجا نیز با پاسخهایی مبهم و با برچسب «پرونده محرمانه» روبهرو شد.
این بلاتکلیفی و بیخبری تا ۶۰ روز ادامه داشت؛ تا اینکه در نهایت پزشکی قانونی با خانواده تماس گرفت و اعلام کرد پیکر امیرمحمد شناسایی شده است.
پیکر این نوجوان با کد «ناشناس ۱۱۷۵۴» به خانواده تحویل داده شد.
خانواده امیرمحمد هنگام تحویل پیکر متوجه آثار «تیر خلاص» و شلیک گلوله به شقیقه او شدند.
علاوه بر این، کبودیهای گستردهای نیز در پهلو و قفسه سینه این نوجوان دیده میشد که فرضیه بازداشت و سپس کشتن او در بازداشتگاه را برای خانواده تقویت کرد.
در جریان انقلاب ملی ایرانیان گزارشهای متعددی از سوی شاهدان عینی درباره خودداری ماموران از انتقال مجروحان به بیمارستان و همچنین شلیک هدفمند به سر و صورت معترضان زخمی در مراکز درمانی منتشر شده بود.
ویدیوهایی که از محل جمعآوری پیکرها در شهرهای مختلف منتشر شده بود نیز نشان میداد روی بدن برخی از کشتهشدگان، وسایل درمانی بیمارستانی وجود داشته؛ در حالی که جای تیر خلاص روی پیشانی آنها مشخص بود.
اواخر بهمن، جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، شلیک تیر خلاص به معترضان در جریان انقلاب ملی را تایید کرد اما گفت «تروریستها و افراد مسلح» این کار را انجام دادهاند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال اوایل بهمن سال گذشته در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرده بود بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در سرکوب هدفمند دی ماه به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
سیانان به نقل از دو مقام دولتی آمریکا گزارش داد که دونالد ترامپ در حال اعزام استیو ویتکاف نماینده ویژه رییسجمهور آمریکا و جرد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ، به پاکستان برای گفتوگو با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر معاون رئیسجمهور آمریکا، جیدی ونس برنامهای برای حضور در پاکستان ندارد، اما اعضای دفتر او در پاکستان حضور خواهند داشت و در مذاکرات شرکت خواهند کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که عراقچی در جریان سفر به پاکستان، عمان و روسیه، «راجع به آخرین وضعیت تلاشها برای خاتمه جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران و برقراری صلح و ثبات در منطقه» تبادل نظر خواهد کرد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عازم سفری به اسلامآباد، مسقط و مسکو هستم. هدف از این سفرها، هماهنگی نزدیک با شرکای خود در موضوعات دوجانبه و رایزنی درباره تحولات منطقهای است.»
