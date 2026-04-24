کاتز پنجشنبه سوم اردیبهشت در جریان یک نشست ارزیابی امنیتی گفت: «اسرائیل آماده است جنگ علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد. ارتش اسرائیل در حوزه دفاعی و تهاجمی آماده است و اهداف مشخص شدهاند.»
او افزود اسرائیل «در درجه اول برای تکمیل حذف سلسله رهبری خامنهای و جانشینان آن» و همچنین هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی و برق ایران، منتظر تایید آمریکا است.
کاتز همچنین گفت: «این بار حمله متفاوت و مرگبار خواهد بود و ضربات ویرانگری در دردناکترین نقاط وارد خواهد کرد، پس از ضربات بزرگی که تاکنون به رژیم ایران وارد شده و میتواند پایههای آن را به لرزه درآورد.»
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، نیز دوم اردیبهشت اعلام کرد که ارتش این کشور همچنان در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارد و در بحبوحه آتشبسهای شکننده در ایران و لبنان، آماده از سرگیری جنگ در تمامی جبهههاست.
زمیر در سخنرانی خود برای ۱۲۰ سرباز برگزیده که در مراسم روز استقلال در اقامتگاه ریاستجمهوری مورد تقدیر قرار گرفتند، گفت: «در حال حاضر، ارتش اسرائیل سطح بالایی از آمادهباش و آمادگی را حفظ کرده و آماده است بلافاصله و با قدرت به عملیات رزمی در تمامی جبههها بازگردد.»
خرید مهمات
وزارت دفاع اسرائیل پنجشنبه اعلام کرد ۲۰۰ میلیون دلار دیگر مهمات هوایی به شرکت تسلیحاتی البیت سفارش داده است.
مهمات هوایی شامل موشکها و دیگر بمبهایی است که جنگندههای اسرائیل برای حملات و رهگیریها از آنها استفاده میکنند.
در ماه ژانویه نیز قراردادی مشابه به ارزش ۱۸۳ میلیون دلار میان وزارت دفاع اسرائیل و شرکت البیت برای تامین مهمات هوایی امضا شده بود.
بنیامین نتانیاهو اول اردیبهشت گفته بود در هر نسل کسانی برای نابودی اسرائیل قیام میکنند و این بار جمهوری اسلامی برای حملهای گسترده برنامهریزی کرده بود: «حکومت آیتاللهها برای یک هولوکاست دیگر برنامهریزی میکرد. میخواست ما را با بمب اتم و هزاران موشک بالیستیک نابود کند.»
نتانیاهو افزوده بود: «اگر عمل نکرده بودیم، اسامی نطنز و اصفهان و فردو، در کنار اسامی اردوگاههای مرگ آشوویتس و تربلینکا و دیگران در تاریخ قرار میگرفتند. اما به همراه آمریکا اقدام کردیم و جلوی آن را گرفتیم.»