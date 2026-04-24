سیانان: ویتکاف برای گفتوگو با عراقچی به پاکستان میرود
سیانان به نقل از دو مقام دولتی آمریکا گزارش داد که دونالد ترامپ در حال اعزام استیو ویتکاف نماینده ویژه رییسجمهور آمریکا و جرد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ، به پاکستان برای گفتوگو با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که عراقچی در جریان سفر به پاکستان، عمان و روسیه، «راجع به آخرین وضعیت تلاشها برای خاتمه جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران و برقراری صلح و ثبات در منطقه» تبادل نظر خواهد کرد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عازم سفری به اسلامآباد، مسقط و مسکو هستم. هدف از این سفرها، هماهنگی نزدیک با شرکای خود در موضوعات دوجانبه و رایزنی درباره تحولات منطقهای است.»