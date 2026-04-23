عرفان نبیان در بازداشت شکنجه شده و با اتهامات سنگینی روبهروست
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، عرفان نبیان، جوان معترض ۲۶ ساله، از زمان بازداشت تحت شکنجه برای اعتراف اجباری قرار گرفته و با اتهامات سنگینی روبهروست که میتواند منجر به صدور حکم اعدام شود.
عرفان پنج اسفند به دلیل حضور در انقلاب ملی ایرانیان، در اصفهان بازداشت و به زندان منتقل شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بابک خاربو، عموی علیرضا خاربو، از جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان، که ۲۱ بهمن در شهرستان دیزیچه اصفهان بازداشت شد، با اتهامات سنگینی روبهروست و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد.
بنا بر این اطلاعات، این شهروند ۳۳ ساله که پدر سه فرزند خردسال است، پس از بازداشت تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته و سپس به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است.
منابع نزدیک به خانواده گفتند به همسر بابک خاربو اطلاع داده شده است از پیگیری روند آزادی او خودداری کند.
عاطفه عابد، ۲۳ ساله و فارغالتحصیل حقوق، در آستانه شروع زندگی حرفهای و مشترکش قرار داشت اما ماموران حکومتی شامگاه ۱۹ دی با شلیک مستقیم گلوله به سر او در جریان اعتراضات شهر مشهد، به زندگیاش پایان دادند.
عاطفه حقوق خوانده بود و به گفته نزدیکانش، قصد داشت سال بعد در آزمون وکالت شرکت کند.
او همچنین در آغاز زندگی مشترکاش قرار داشت و زمان اندکی از مراسم عقدش گذشته بود.
شامگاه ۱۹ دی در جریان اعتراضات در میدان معراج مشهد، عاطفه در کنار پدر و مادرش هدف شلیک مستقیم گلوله به ناحیه سر قرار گرفت.
بنا بر گزارشها، در شرایطی که محل پر از ازدحام و درگیری بود، دسترسی فوری به پزشک امکانپذیر نشد و او در همانجا جان باخت.
پیکر عاطفه در روستای احمدآباد (بخش گلمکان) در استان خراسان رضوی به خاک سپرده شد.
جمعی از آتشنشانان و مسئولان خدمات اضطراری آمریکا در ایالت ویرجینیا با برگزاری مراسمی رسمی، یاد و نام حمید مهدوی، آتشنشان ایرانی کشتهشده در جریان اعتراضات مردمی دیماه، را گرامی داشتند، مردی که در ساعاتی بحرانی، جان خود را برای نجات دیگران به خطر انداخت.
این مراسم سهشنبه ۲۱ آوریل در مرکز آموزشی آتشنشانی «چسترفیلد» در ایالت ویرجینا برگزار شد و شامل سخنرانی، رونمایی از یادبود، نواختن زنگ سنتی آتشنشانی و اجرای قطعه «امیزینگ گریس» بود، آیینی که در فرهنگ آتشنشانی آمریکا برای بزرگداشت جانباختگان این حرفه جایگاهی ویژه دارد.
در این برنامه، رییس سازمان آتشنشانی و خدمات اورژانس چسترفیلد از حمید مهدوی بهعنوان یک آتشنشان وظیفهشناس یاد کرد و او را یک قهرمان خواند، مدیریت مراسم را کوین موران بر عهده داشت. همچنین آزارنگ میرخواه، از مدیران پیشین آتشنشانی لاسوگاس، بهعنوان سخنران اصلی، در سخنانی از حمید مهدوی بهعنوان نمادی از فداکاری و انساندوستی یاد کرد.
او با اشاره به نقش مهدوی در نجات جان شهروندان، تاکید کرد که اقدامهای او «فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی» بوده و او را به الگویی برای جامعه جهانی آتشنشانی تبدیل کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، حمید مهدوی، آتشنشانی ۳۸ ساله از مشهد، در جریان اعتراضات مردمی، برای کمک به شهروندان مجروح وارد عمل شد و در حالی که تلاش میکرد آنها را به محل امن منتقل کند، هدف تیراندازی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
این مراسم در حالی برگزار شد که نهادهای مرتبط با خدمات آتشنشانی در سطح بینالمللی نیز پیشتر با اشاره به اقدامهای مهدوی، او را نمونهای از تعهد حرفهای و ایثار در این حوزه توصیف کردهاند.
برگزارکنندگان این رویداد میگویند هدف از این مراسم، نهتنها ادای احترام به یک آتشنشان جانباخته، بلکه تاکید بر ارزشهای مشترک انسانی در حرفهای است که در آن، نجات جان دیگران، اولویت نخست به شمار میرود.
احمد کاظمی شهرویی، از چهرههای شناختهشده ورزشی و صاحب مغازه لوازم موبایل در بازار روز بندرعباس در جریان اعتراضات ۱۸ دی در این شهر کشته شد. او پیش از مرگ تاکید کرده بود چیزی مهمتر از «مردم» و همراهی با آنها نیست.
کاظمی ۱۱ روز پس از تولد ۲۴ سالگیاش در محله داماهی بندرعباس هدف تیراندازی قرار گرفت و چند گلوله ساچمهای به دست او برخورد کرد. به خانه بازگشت، زخم را پانسمان کرد و دوباره به خیابان رفت.
او ساعاتی بعد، هدف گلوله جنگی قرار گرفت.
بنا بر گزارشها، احمد ابتدا با اصابت گلوله به پایش زمین افتاد و سپس گلولهای از پهلو وارد بدنش شد که به اندامهای داخلی از جمله روده و لوزالمعده آسیب رساند.
او را به بیمارستان «شهید محمدی» بندرعباس منتقل کردند و به گفته منابع مطلع، روند درمانش با محدودیتهایی همراه بود. با وجود انجام جراحی، وضعیتش پایدار نماند و صبح ۲۰ دی جان باخت.
پیکر احمد در روستای شهرو در نزدیکی بندرعباس به خاک سپرده شد.
او داور والیبال در سطح استانی و بازیکن پیشین تیم والیبال ساحلی بود که در کنار فعالیت ورزشی، در مغازه عمدهفروشی لوازم موبایل کار میکرد و به عنوان «کاسبی خوشنام و باشرف» شناخته میشد.
دوستانش، احمد را «جوانی شجاع، مسئولیتپذیر و دارای روحیه رهبری» توصیف کردند.
آخرین حرفی که در حافظه نزدیکانش از او مانده، این است: «فعلا هیچ چیزی مهمتر از مردم نیست. کار تعطیل، تفریح تعطیل، درس و زندگی تعطیل. فقط مردم ...»
او پیش از فراخوان اعتراضات نیز در جمع دوستانش تاکید کرده بود «مردم مهمتر هستند» و در واکنش به شرایط شهر، به اعتصاب کسبه پیوسته بود.
انقلاب ملی ایرانیان با تجمع و اعتصاب کسبه بازار تهران در اعتراض به وضعیت اقتصادی و افزایش نرخ ارز در هفتم دی سال گذشته آغاز شد و به سرعت به بزرگترین و گستردهترین اعتراضات ضد حکومتی در سراسر ایران تبدیل شد.
کسبه و بازاریان دهها شهر ایران طی حدود دو هفته در شماری از شهرها مغازههای خود را بستند و مردم معترض با شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به خیابان آمدند.
بندرعباس هم یکی از کانونهای اصلی اعتراضات در آن دوره، چه پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای ۱۸ و ۱۹ دی و چه در شبهای فراخوان بود.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند مردم معترض بندرعباس شامگاه ۱۱ دی با ادامه تجمع در خیابانها شعار «مرگ بر کل نظام» و «جاوید شاه» سر دادند.
در ویدیویی دیگر مربوط به ۱۷ دی دیده میشود که شهروندان در بندرعباس شعار «این آخرین نبرده/ پهلوی برمیگرده» سر میدهند.
این اعتراضات در سراسر ایران با کشتاری خونین از سوی جمهوری اسلامی مواجه شد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر با استناد به گزارشهای محرمانه و میدانی، روایتهای کادر درمان، شاهدان و خانوادههای جانباختگان گزارش داد در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند ایرانی به دست جمهوری اسلامی کشته شدهاند.