پلیس برلین در واکنش به تعرض به شاهزاده رضا پهلوی با پاشیدن ماده قرمزرنگ به روی او، اعلام کرد فردی که در مقابل نشست مطبوعاتی فدرال بازداشت شد، در حال حاضر برای انجام مراحل اداری و شناسایی در بازداشت پلیس به سر می‌برد.

در بیانیه پلیس آمده است که این فرد نه کارت شناسایی خبرنگاری داشت و نه مجوز رسانه‌ای همراهش بود و پیش از این نیز توجه پلیس را جلب نکرده بود.

پلیس برلین اعلام کرد تحقیقات علیه این فرد به اتهام «ایراد صدمه بدنی، تخریب اموال و توهین به افراد در عرصه سیاسی» آغاز می‌شود. همچنین امکان ادامه بازداشت او برای امروز در حال بررسی است.

در این بیانیه تاکید شده است که نیروهای عملیاتی در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند و تدابیر امنیتی برای مهمان بار دیگر تنظیم شده است.