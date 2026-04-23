رویترز: انتظار میرود کاخ سفید معافیت قانون جونز را تا ۹۰ روز تمدید کند
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت که انتظار میرود کاخ سفید روز جمعه معافیت قانون جونز را تا سقف ۹۰ روز تمدید کند تا به کاهش فشارهای قیمت سوخت مرتبط با جنگ علیه جمهوری اسلامی کمک کند.
این قانون محدودیتهایی برای حمل و نقل دریایی داخلی دارد و طبق آن، تنها کشتیهای آمریکایی میتوانند بین بنادر داخلی آمریکا کالا جابجا کنند.
هدف اصلی این قانون در زمان تصویب، حمایت از صنعت کشتیسازی و ناوگان دریایی آمریکا و همچنین امنیت ملی بود.