اکسیوس: سپاه پاسداران مینهای بیشتری در تنگه هرمز کار گذاشته است
رسانه آمریکایی اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه اعلام کرد که نیروی دریایی سپاه پاسداران در طول این هفته مینهای بیشتری در تنگه هرمز کار گذاشته است.
براساس گزارش اکسیوس، این دومین بار از زمان آغاز جنگ است که جمهوری اسلامی اقدام به مینگذاری در این تنگه میکند و هنوز مشخص نیست همه مینهای مرحله اول شناسایی و پاکسازی شدهاند یا نه.
اکسیوس افزود که ارتش آمریکا عملیات مینگذاری جمهوری اسلامی را شناسایی کرده و بهدقت آن را زیر نظر دارد.
یک مقام آمریکایی گفته واشینگتن از تعداد مینهای جدید مطلع است، اما جزئیات آن را اعلام نکرده است.