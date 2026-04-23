پیرمرادیان بازنشسته ذوب‌آهن اصفهان بود. او ۱۸ دی نیز در تجمعات پردیس با گاز اشک‌آور مصدوم شده بود، اما روز بعد بار دیگر برای شرکت در تجمع به خیابان بازگشت که هدف شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد.

به گفته نزدیکان مسعود پیرمرادیان، او باورهای مذهبی قوی داشت و از حامیان خاندان پهلوی به شمار می‌رفت.

او در سال‌های گذشته بارها از دیدگاه‌های خود درباره آینده ایران سخن گفته و به نقل از اطرافیان، خواهان ایرانی آزاد و آباد برای نسل‌های آینده بود.

پیرمرادیان دارای اقامت کانادا بود اما زندگی در ایران را ترجیح داد و می‌خواست تا پایان عمر در ایران زندگی کند.

خانواده و نزدیکان او تاکید کرده‌اند که انگیزه‌اش از حضور در اعتراضات، نه مسائل اقتصادی یا شخصی، بلکه دغدغه‌های ملی و آینده کشور بود.