بر اساس اطلاعاتی که ایراناینترنشنال به آن دست پیدا کرده، اختلافنظر میان تیم نزدیک به دولت مسعود پزشکیان با افراد نزدیک به دفتر مجتبی خامنهای، مانع سفر هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به اسلامآباد بوده است.
بنا بر این اطلاعات، در حالیکه هیات مذاکرهکننده آماده حرکت به سوی پاکستان بوده، پیامی از سوی حلقه نزدیک به دفتر مجتبی خامنهای رسیده که پرداختن به موضوعات هستهای را ممنوع کرده است.
در این پیام رسیده از دفتر مجتبی خامنهای همچنین تیم مذاکرهکننده وزات خارجه جمهوری اسلامی، بهدلیل نادیده گرفتن این دستور در مذاکرات قبلی، توبیخ شده است.
بنا بر این گزارش، در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با این استدلال که تحت دستور رهبری، اساسا شرکت در مذاکرات هیچ فایدهای ندارد، تاکید کرده است این وضعیت عملا به معنای «حکم مرگ» برای مذاکرات - با تمام پیامدهای آن - است.
پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به مراکز اصلی تولید پتروشیمی در ایران، کشور با کمبود شدید برخی محصولات کلیدی این بخش مواجه شده است.
دو منبع آگاه در داخل ایران، این موضوع را تایید کردند.
ادامه گزارش را اینجا بخوانید.
پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به مراکز اصلی تولید پتروشیمی در ایران، کشور با کمبود شدید برخی محصولات کلیدی این بخش مواجه شده است. دو منبع آگاه در داخل ایران، این موضوع را تایید کردند.
در جریان حملات صورت گرفته به مواضع جمهوری اسلامی پیش از برقرار شدن آتشبس میان تهران و واشینگتن، اسرائیل تاسیسات واقع در ماهشهر و عسلویه، دو قطب اصلی پتروشیمی ایران را هدف قرار داد. مراکزی که در مجموع حدود سهچهارم تولید را در این بخش در اختیار داشتند.
به گفته منابع تجاری که به شرط ناشناس ماندن حاضر به گفتوگو شدند، ایران در چندین محصول پتروشیمی با کمبود شدید مواجه شده است؛ بهویژه انواع پلیمر که در بستهبندی مواد غذایی، تولید پلاستیک و صنایع پایه، کاربرد دارند.
این کمبودها مقامهای ایرانی را ناچار کرده است گزینههای واردات اضطراری را بررسی کنند. هرچند محدودیتهای لجستیکی و ژئوپلیتیکی، روند تامین را پیچیده کرده است.
ابعاد دقیق این اختلال هنوز در حال بررسی است، اما منابع صنعتی میگویند تاثیر آن بر زنجیرههای تامین داخلی، فوری بوده است.
زمانبر بودن بازسازی و فشار بر زنجیره تامین
نجمه جمشیدی، سردبیر «انرژی پرس»، پیشتر به نقل از مدیران ارشد مجتمعهای پتروشیمی گزارش داده بود بازسازی واحدهای آسیبدیده و زیرساختهای مرتبط، بسته به میزان خسارت، ممکن است بین شش ماه تا دو سال زمان ببرد.
یکی از منابع گفت روسیه درخواست تهران را برای تامین برخی پلیمرها رد کرده و دلیل آن را افزایش شدید قیمت جهانی محصولات پتروشیمی در پی اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز عنوان کرده است.
به گفته این منبع، مسکو برای جلوگیری از فشار تورمی بیشتر در بازار داخلی خود، تامین نیازهای داخلی را در اولویت قرار داده است.
الهام شعبان، رییس مرکز مطالعات نفت خزر، نیز گفت روسیه خود با محدودیتهایی مواجه است، زیرا بخشی از تاسیسات پتروشیمی این کشور در حملات اوکراین آسیب دیدهاند. این موضوع توانایی مسکو برای پاسخ به تقاضای خارجی، بهویژه در حوزه محصولات پلیمری با ارزش افزوده بالا را بیش از پیش محدود کرده است.
پیش از اختلالات اخیر، ایران سالانه حدود ۳۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد دلار صادر میکرد که حدود ۱۲ درصد از آن را پلیمرها تشکیل میدادند.
در واکنش به این شوک عرضه، مقامهای ایرانی صادرات چندین محصول پتروشیمی را ممنوع کردهاند تا بازار داخلی را تثبیت کنند.
محدودیت گزینههای جایگزین در بازار منطقهای
یک منبع تجاری دیگر گفت ایران به جمهوری آذربایجان بهعنوان یکی از گزینههای تامین پلیمر مراجعه کرده، اما ظرفیت محدود تولید این کشور باعث میشود نتواند کمبود ایران را بهطور قابل توجهی جبران کند.
همچنین انتظار میرود آذربایجان حفظ بازارهای صادراتی تثبیتشده خود در اروپا و ترکیه را در اولویت قرار دهد.
برخی کشورهای عربی همسایه ایران از نظر ظرفیت تولید میتوانند بخشی از این کمبود را جبران کنند. عربستان سعودی بهتنهایی حدود ۱۹ میلیون تن ظرفیت تولید سالانه پلیمر دارد و امارات متحده عربی و قطر نیز از صادرکنندگان بزرگ در این حوزه هستند.
با این حال، با توجه به حملات اخیر جمهوری اسلامی به این کشورها در جریان درگیریها، بعید است آنها برای جبران کمبودهای ایران همکاری کنند.
در همین حال، اختلال در مسیرهای کشتیرانی از طریق تنگه هرمز در دو ماه گذشته باعث شده قیمت جهانی پلیمرها حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.
ترکیب اختلال در عرضه داخلی و محدود شدن بازارهای بینالمللی، کمبودها را تشدید کرده و نگرانیهایی درباره تاثیرات گستردهتر بر صنایع پاییندستی و دسترسی به کالاهای مصرفی ایجاد کرده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد در روزهای اخیر، سنگ مزار شماری از جاویدنامان مخدوش یا با لایههایی از سیمان پوشانده شده است. این اقدام که در «باغ رضوان» رشت و بخشهایی از «بهشت زهرا» در تهران با فشار و تهدید رخ داده، در برخی موارد با واکنش خانوادهها همراه بوده است.
قطعه ۲۰ باغ رضوان رشت این روزها چهرهای متفاوت پیدا کرده است. لایههای ضخیم سیمان، بخشی از مزار کشتهشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ را پوشانده و سطحی یکدست و بلندتر از سنگهای اطراف ساخته است.
در برخی نقاط، وسعت سیمان آنقدر زیاد است که مشخص نیست چند مزار کنار هم قرار داشتهاند.
بر برخی از این قبور نه نامی دیده میشود و نه نشانی از تاریخ تولد یا مرگ؛ تنها سطحی خاکستری که انگار قرار است هر رد و اثری را محو کند.
چند مزار دیگر سنگهایی کوچک در ابعاد تقریبی یک برگه آ۴ (A4) دارند که تنها نام و نامخانوادگی متوفی بهصورت ریز روی آن حک شده است.
به گفته شاهدان، مخدوش کردن و تخریب این مزارها با حضور ماموران لباس شخصی و حکومتی انجام شده است.
اما این اتفاق تنها محدود به رشت نبوده است. از بهشت زهرای تهران نیز گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهند پس از برگزاری مراسم سوم، سطح برخی از مزار کشتهشدگان همسطح زمین و با سیمان پوشانده شده است.
به گفته منابع محلی، این اقدام باعث شده از فاصله دور نتوان تعداد دقیق قبور جدید را تخمین زد.
در قطعه ۳۲۹ نیز خانوادهها از تخریب یا شکستن برخی سنگها پس از ۲۲ بهمن خبر دادهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده، تاکنون تنها شمار اندکی از خانوادههای جاویدنامان موفق به نصب سنگ مزار شدهاند.
همزمان با پوشاندن و مخدوش کردن قبور، گزارشهایی از فشار بر خانوادهها برای تغییر عبارات درجشده روی سنگها منتشر شده است.
در مواردی، درج واژه «جاویدنام» یا عباراتی چون «فرزند ایران» با اعتراض برخی نهادهای حکومتی مواجه شده و تهدید به شکستن سنگ را در پی داشته است.
در همین زمینه خبرهایی از تهدید به تخریب سنگ مزار مجتبی کرابی و عذرا بهادرینژاد در سبزوار، رنگپاشی به سنگ قبر آرمان گرجیان و مخدوش کردن پلاک فلزی در مزار مریم ابراهیمزاده منتشر شده است.
برخی خانوادهها برای جلوگیری از تخریب بیشتر، سنگ مزار را بهطور موقت برداشتهاند و گفتهاند تا زمان رفع محدودیتها، دوباره آن را نصب نخواهند کرد.
این موارد نشان میدهد روند مخدوشسازی تنها به پوشاندن مزار محدود نمیشود، بلکه در مواردی به تغییر یا حذف نشانههای هویتی نیز میانجامد.
بر اساس اطلاعات رسیده، سنگمزارفروشان به خانوادهها توصیه کردهاند سنگ را فقط برای چهلم نصب کنند و پس از مراسم آن را بردارند تا از تخریب جلوگیری شود، چرا که علاوه بر فشار روانی این اقدامات، بسیاری از خانوادهها توانایی مالی پرداخت دوباره هزینه ساخت و نصب سنگ را ندارند.
پیشتر نیز تصویری به ایراناینترنشنال رسیده بود که نشان میداد سنگ مزار بهنام درویشی، از جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان، شکسته شده است.
بهنام شامگاه ۱۸ دی بر اثر اصابت گلوله جنگی در بلوار خلیج فارس تهران کشته و در آرامستان نهاوند به خاک سپرده شد.
تخریب و مخدوشسازی مزار کشتهشدگان اعتراضات پیشتر نیز سابقه داشته است.
در سالهای گذشته، گزارشهایی از آسیب زدن به سنگ مزار مجیدرضا رهنورد، سیاوش محمودی، کیان پیرفلک، زکریا خیال و آیلار حقی منتشر شده بود.
در برخی موارد، سنگها شکسته شده بودند و در مواردی دیگر، عبارات درجشده، تغییر یافته یا حذف شدند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و سرپرست هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، در جلسهای با مشاورانش، بهتندی از مخالفان توافق با آمریکا و «برخی فعالان همسو با جبهه پایداری» انتقاد کرده است.
بر پایه این اطلاعات، قالیباف افرادی چون سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی را «شبهنظامیان افراطی» توصیف کرده و هشدار داده است آنها «ایران را نابود خواهند کرد».
به گفته منابع آگاه، قالیباف تاکید کرده این «جریان شبهنظامی» با استفاده از صداوسیما و تهییج بدنه اجتماعی حامی اصولگرایان، در پی تشدید مخالفتها با مذاکره و توافق با آمریکا است.
او همچنین درباره حذف خود از ریاست مجلس و کنار گذاشته شدن عراقچی از وزارت امور خارجه ابراز نگرانی کرده است.