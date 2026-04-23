شاهزاده رضا پهلوی: انتظار نداریم نیروهای خارجی پا به خاک ایران بگذارند
شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی گفت: «رژیم بهشدت ضربه خورده و فرار از خدمت در نهادهای امنیتی و نظامی مشاهده شده است.»
او اضافه کرد: «قاطعیت و فشار واردشده بر رژیم بسیار تعیینکننده بوده و سبب شده عدهای تصمیم بگیرند این کشتی در حال غرق شدن را ترک کنند.»
شاهزاده رضا پهلوی ادامه داد: «انتظار نداریم که خارجیها پا به خاک ایران بگذارند و ما خودمان این کار را خواهیم کرد.»
او همچنین از رویکرد کشورهای اروپایی در قبال نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد: «اروپا هیچ فشاری به رژیم برای آزادی زندانیان و وصل اینترنت وارد نکرده است. تروریستی اعلام کردن سپاه گامی خوبی است، اما کافی نیست و باید سفارتخانهها تعطیل و عوامل رژیم اخراج شوند.»