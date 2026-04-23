دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در گفت‌وگو با ام‌اس ناو، گفت: «جمهوری اسلامی هیچ ایده‌ای ندارد که رهبرش چه کسی است. آن‌ها کاملا به‌هم‌ریخته‌اند.»

او افزود: «اصلا نمی‌دانند رهبرشان چه کسی است. ما در واقع سه سطح از رهبران را حذف کردیم و هر کسی که حتی نزدیک به آن‌ها بود.»

ترامپ گفت: «آن‌ها واقعا به‌هم‌ریخته‌اند و حالا هیچ‌کس هم نمی‌خواهد به آن‌ها کمک کند، چون دیگر عامل ترس را از دست داده‌اند و دیگر آن چیزی نیستند که بودند.»

رییس‌جمهوری آمریکا تاکید کرد که جمهوری اسلامی «دیگر زورگوی خاورمیانه» نیست.