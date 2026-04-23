کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، پنجشنبه اعلام کرد که «بهطور فزایندهای نگران» افزایش استفاده دولتهای خارجی از عوامل نیابتی برای انجام حملات در بریتانیا است.
او متعهد شد پس از حملات اخیر در بریتانیا، قوانین جدیدی را ارائه کند.
استارمر گفت: «بهطور فزایندهای نگرانم که تعدادی از کشورها از عوامل نیابتی برای انجام حملات در این کشور استفاده میکنند».
او این سخنان را پس از دیدار با اعضای جامعه یهودی بیان کرد.
همچنین پنجشنبه، نیروهای مبارزه با تروریسم بریتانیا که در حال انجام تحقیقات درباره مجموعهای از آتشسوزیهای عمدی علیه اهداف یهودی و سایر اماکن در لندن هستند، دو مظنون دیگر را بازداشت کردند. بدین ترتیب شمار افراد بازداشتشده در ارتباط با این رویدادها به ۲۵ نفر رسید.
در هفتههای اخیر، شش مکان هدف حملات آتشسوزی عمدی قرار گرفتند که دفتر شبکه ایراناینترنشنال و پنج مکان متعلق به جامعه یهودی را شامل میشوند.