دونالد ترامپ عصر پنج‌شنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ممکن است در جریان آتش‌بس دو هفته‌ای «تا حدی» تسلیحات خود را تقویت کرده باشد، اما تاکید کرد ارتش آمریکا قادر است این توان را «در حدود یک روز» از بین ببرد.

ترامپ با اشاره به عملیات نظامی آمریکا افزود: «حدود ۷۵ تا ۷۸ درصد اهدافی که می‌خواستیم را هدف قرار داده‌ایم» و گفت زیرساخت‌های موشکی و پهپادی حکومت ایران تا «۷۰ تا ۹۰ درصد» تخریب شده است. او همچنین تاکید کرد که محاصره اعمال‌شده علیه ایران «کاملا موثر» بوده و گفت: «آن‌ها هیچ تجارتی انجام نمی‌دهند» و وضعیت اقتصادی‌شان به‌شدت تضعیف شده است.

او افزود: «تنگه [هرمز] زمانی باز خواهد شد که آن‌ها به توافق برسند یا اتفاق دیگری رخ دهد.» ترامپ همچنین با اشاره به روند گفت‌وگوها گفت: «ما در حال گفت‌وگو بوده‌ایم، اما آن‌ها در وضعیت آشفتگی هستند.»

ترامپ با توصیف وضعیت نظامی حکومت ایران افزود: «نیروی دریایی‌شان از بین رفته، نیروی هوایی‌شان از بین رفته، پدافندشان از بین رفته… شاید در این وقفه دو هفته‌ای کمی خودشان را تقویت کرده باشند، اما اگر چنین باشد، ما در حدود یک روز آن را از بین خواهیم برد.» او همچنین تصریح کرد: «می‌خواهم بهترین توافق را انجام دهم. می‌توانم همین حالا توافقی انجام دهم، اما نمی‌خواهم این کار را بکنم؛ می‌خواهم توافقی پایدار و ماندگار داشته باشیم.»

رییس‌جمهوری آمریکا در عین حال تاکید کرد از سلاح هسته‌ای استفاده نخواهد کرد.

