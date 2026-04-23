مایکل روبین، پژوهشگر ارشد اندیشکده آمریکن انترپرایز و از تحلیلگران شناخته شده مسائل ایران در آمریکا، در تحلیلی نوشت که جنگ ایران، جمهوری اسلامی را رادیکال‌تر کرده اما در عین حال حذف آن را نیز آسان‌تر ساخته است.

به‌نوشته روبین تندروها معمولا آخرین افرادی هستند که باقی می‌مانند و ترامپ باید به خواسته آنها برای جنگیدن تا مرگ جامه عمل بپوشاند.

او در این یادداشت که چهارشنبه دوم اردیبهشت در وب‌سایت آمریکن انترپرایز منتشر شد، نوشت رییس‌جمهوری دونالد ترامپ اعلام کرده است که پیشاپیش به تغییر رژیم در ایران دست یافته است. او در ۲۹ مارس ۲۰۲۶ استدلال کرد که این تغییر به این دلیل رخ داده که بسیاری از رهبران ارشد کشته شده‌اند و مدعی شد رهبران جدید ایران بسیار معقول‌تر هستند.

به‌نوشته روبین، « ترامپ از یک نظر درست می‌گوید. افراد در کما یا مرده مانند رهبر فرضی، مجتبی خامنه‌ای، پاسخی نمی‌دهند. محمدباقر قالیباف، که چهار بار در انتخابات ریاست‌جمهوری شکست خورده، در عین حال مدت‌هاست جاه‌طلبی خود را نشان داده است. او هم نقش «پلیس خوب» را در برابر «پلیس بد» احمد وحیدی، فرمانده سپاه، بازی می‌کند و هم برای حفظ منافع مالی خود مذاکره می‌کند؛ جنگ برای کسب‌وکار او بد است.»

به‌نوشته روبین، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره مشکل اصلی بوده است. هیچ میزان اصلاح تدریجی یا «گفت‌وگوی تمدن‌ها» این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که سپاه برای حفاظت از رژیم نه‌تنها در برابر دشمنان خارجی، بلکه در برابر مردم ایران ایجاد شده است. هر راهبردی که به شکاف در سپاه منجر نشود، محکوم به شکست است. تغییر رژیم مستلزم ایجاد شکاف در سپاه است.

در این تحلیل تاکید شده که ایجاد شکاف در سپاه پاسداران امری غیر ممکن نیست، زیرا سپاه پاسداران یکپارچه نیست. بسیاری از اعضای آن معتقدان واقعی هستند، اما بسیاری دیگر صرفا فرصت‌طلبانی‌اند که به‌دنبال پول، دسترسی یا امتیاز بوده‌اند.

به‌گفته مایکل روبین، در چنین شرایطی، طبیعی است که تندروها آخرین افراد باقی‌مانده باشند. این وضعیت در کامبوج تحت حکومت خمرهای سرخ نیز رخ داد. پل پوت و حلقه نزدیک او بسیار بیشتر از نیروهای عادی مقاومت کردند. آنچه اکنون باید در ایران رخ دهد، مشابه همان اتفاق در کامبوج است: کسانی که به دلایل ایدئولوژیک می‌خواهند تا مرگ بجنگند، باید به خواسته خود برسند.

