وزارت جنگ آمریکا پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طی شب گذشته، نیروهای ایالات متحده یک عملیات "بازرسی و سوار شدن با حق بازرسی" را بر روی کشتی بیتابعیتِ تحریمشده ام/تی مجستیک ایکس (M/T Majestic X) که در حال حمل نفت از ایران بود، در اقیانوس هند و در محدوده مسئولیت فرماندهی هند-پاسیفیک (ایندیپاسکام) انجام دادند.»
در این بیانیه آمده است: «ما به اجرای جهانی اقدامات مربوط به کنترل دریایی ادامه خواهیم داد تا شبکههای غیرقانونی را مختل کنیم و کشتیهایی را که از ایران حمایت مادی ارائه میکنند، در هر جایی که فعالیت میکنند، توقیف کنیم.»
وزارت جنگ آمریکا تاکید کرد: «آبهای بینالمللی نمیتوانند بهعنوان سپر برای بازیگران تحریمشده مورد استفاده قرار گیرند. وزارت جنگ به محروم کردن بازیگران غیرقانونی و کشتیهای آنها از آزادی مانور در حوزه دریایی ادامه خواهد داد.»
پلیس برلین در واکنش به تعرض به شاهزاده رضا پهلوی با پاشیدن ماده قرمزرنگ به روی او، اعلام کرد فردی که در مقابل نشست مطبوعاتی فدرال بازداشت شد، در حال حاضر برای انجام مراحل اداری و شناسایی در بازداشت پلیس به سر میبرد. در بیانیه پلیس آمده که این فرد نه کارت شناسایی خبرنگاری داشت.
بر اساس این بیانیه، او نه مجوز رسانهای همراهش بود و پیش از این نیز توجه پلیس را جلب نکرده بود.
پلیس برلین اعلام کرد تحقیقات علیه این فرد به اتهام «ایراد صدمه بدنی، تخریب اموال و توهین به افراد در عرصه سیاسی» آغاز میشود. همچنین امکان ادامه بازداشت او برای امروز در حال بررسی است.
در این بیانیه تاکید شده است که نیروهای عملیاتی در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند و تدابیر امنیتی برای مهمان بار دیگر تنظیم شده است.
رونق بیسابقه بازار املاک دبی در سالهای اخیر نتیجه سرمایهگذاری خارجی و مهاجرت ثروتمندان بوده و قیمتها از سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۷۰ درصد رشد کرده است، اما اکنون، رشد و ثبات این بازار تحت تاثیر جنگ میان جمهوری اسلامی، ایالات متحده و اسرائیل قرار گرفته است.
آمارهای موسسه ریدین (REIDIN) نشان میدهد ارزش معاملات مسکن در ماه مارس با افتی نزدیک به ۲۰ درصد، به حدود ۳۷.۲ میلیارد درهم (۱۰.۱ میلیارد دلار) رسیده است.
همچنین تعداد معاملات از حدود ۱۶ هزار فقره در ماه قبل، به ۱۳ هزار فقره کاهش یافته است.
لوئیس هاردینگ، مدیرعامل مجموعه بترهومز، در این باره گفت: «بازار بهسرعت به دوران اوج خود باز نخواهد گشت و ما انتظار داریم قیمتها کاهش یابد. با توجه به اینکه احتمالا رشد جمعیت مانند سالهای گذشته نخواهد بود و همزمان تعداد زیادی واحد مسکونی جدید آماده تحویل هستند، با کاهش تقاضا روبهرو خواهیم شد.»
خوشبینی انبوهسازان
با وجود این کاهش، انبوهسازان بزرگ دبی همچنان با احتیاط، خوشبین هستند.
سیاستهایی مانند ویزای طلایی باعث شده است دبی به مقصدی بلندمدت برای زندگی تبدیل شود و این موضوع به پایداری بازار کمک میکند.
کاترالاندا بنغاطی، مدیرعامل هلدینگ بنغاطی، به تلویزیون بلومبرگ گفت: «هنوز نقدینگی در بازار وجود دارد و رفتار کلی بازار نسبتا پایدار به نظر میرسد.»
با این حال، ریسکها همچنان پابرجاست؛ بهویژه در بخش پیشفروش، که حدود سهچهارم معاملات دبی را تشکیل میدهد.
فروش در این بخش در ماه مارس ۱۳ درصد کاهش یافته که نشاندهنده احتیاط سرمایهگذاران است.
ساهیل خوسلا، مدیرعامل توسعه سوهو، معتقد است: «در بازار نگرانیهایی دیده میشود و بخش پیشفروش بهدلیل ماهیت سرمایهگذاری، زودتر از بقیه آسیب میبیند. اما نگران سقوط آزاد قیمتها نیستیم، زیرا تعداد مصرفکنندگان واقعی، کسانی که برای سکونت خرید میکنند، بیش از هر زمان دیگری است.»
در نهایت، اگرچه سازندگان همچنان با ارائه مشوقهای جدید سعی در حفظ تقاضا دارند، اما آینده بازار مسکن دبی بهشدت به ثبات منطقه و احساس امنیت سرمایهگذاران گره خورده است.