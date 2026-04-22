در حدود یک ماه گذشته، دست‌کم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند. رقمی که معادل بیش از یک‌سوم کل اعدام‌های سیاسی ثبت‌شده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدام‌های سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.

در همین چارچوب، طی حدود یک ماه گذشته دست‌کم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی اعدام شده‌اند که بخش قابل‌توجهی از آنها از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بودند.

این در حالی است که به گزارش سازمان فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۵۲ زندانی را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده بود. بر این اساس، میانگین اعدام ماهانه در سال گذشته حدود ۴ نفر است که در قیاس با ۱۸ زندانی اعدام شده در روزهای منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۶، افزایش ماهانه ۴.۱ برابری را نشان می‌دهد؛ چیزی نزدیک به ۳۱۵ درصد افزایش نسبت به میانگین ماهانه سال قبل.

این بررسی آماری نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در برخورد با پرونده‌های سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.

