قطع دوباره دسترسی کاربران به گوگل در ایران
برخی رسانهها در ایران از قطع دوباره دسترسی به سرویس گوگل برای کاربران داخل کشور خبر دادند.
برخی رسانهها در ایران از قطع دوباره دسترسی به سرویس گوگل برای کاربران داخل کشور خبر دادند.
در آستانه پایان مهلت آتشبس، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشدار داد اگر مقامهای جمهوری اسلامی مذاکره نکنند، «با مشکلاتی روبهرو میشوند که هرگز پیش از این ندیدهاند».
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت احتمال تعدیل شروط ترامپ برای جمهوری اسلامی وجود دارد، اما حتی همین شروط باقیمانده نیز به معنای «تسلیم تمام و کمال» حکومت خواهد بود.
محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی، گفت: «قرار است فرودگاه امام به مقاصد مسقط و ترکیه پرواز برقرار کند و راهاندازی پرواز مشهد-مسقط نیز در دست بررسی است.»
او افزود: «فرودگاه مهرآباد با تعداد محدودی پرواز اعلام آمادگی کرده. فرودگاههای کرمان و یزد نیز بر اساس نوتام صادرشده، از امروز عملیاتی میشوند.»
امیرانی ادامه داد: «بازگشایی و پذیرش پرواز در دیگر فرودگاهها منوط به صدور مجوز از سوی سازمان هواپیمایی کشوری است.»
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، اول اردیبهشت اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به روز پنجاهوسوم رسیده و از مرز ۱۲۴۸ ساعت فراتر رفته است.
این نهاد هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی در حال طراحی سازوکاری برای ارائه «دسترسی طبقهبندیشده» به برخی کاربران و کسبوکارها هستند.
نتبلاکس افزود «پیامدهای انسانی و زیانهای اقتصادی این سانسور دیجیتال» همچنان رو به افزایش است.
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی نوشت: «تاکنون هیچ هياتی از ایران به اسلامآباد پاکستان نرفته است؛ اعم از هیات اصلی یا فرعی؛ اولیه یا ثانویه.»
پیشتر شبکه الجزیره به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داده بود هیات اولیه جمهوری اسلامی وارد اسلامآباد شده است و هیات اولیه آمریکا نیز در این شهر حضور دارد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به افزایش تقاضا برای پول نقد در ایران گفت: «بانکها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند. به نظر میرسد بانکها فقط تا ۱۵ میلیون تومان مجاز به پرداخت باشند و بیش از آن امکانپذیر نیست، زیرا قوانین مبارزه با پولشویی را نقض میکند.»
او افزود مردم «با توجه به شرایط پیشبینی میکنند شاید مشکلی برای پرداختهای بانکی ایجاد شود، لذا پول نقد درخواست میکنند».
صمصامی «قاچاق و خرید ارز و دلار» و «فرار سرمایه» را از دیگر عوامل افزایش تقاضا برای پول نقد دانست.