بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در هفتاد و هشتمین سال تاسیس کشور اسرائیل در پیامی ویدیویی اعلام کرد: «در هر نسل، کسانی برخاسته‌اند تا ما را نابود کنند، اما ما بر دشمنان خود پیروز می‌شویم. محور شرارت ایران که قصد نابودی ما را داشت، اکنون برای بقای خود می‌جنگد. ما بخش‌های بزرگی از آن را هدف قرار داده‌ایم.»

نتانیاهو گفت: «ما مانند شیر برخاستیم و مانند شیر جنگیدیم. ما دو عملیات جسورانه انجام دادیم تا تهدیدی وجودی را از خود دور کنیم؛ تهدیدی از بمب‌های اتمی و هزاران موشک بالستیک. ما اتحاد خود با ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ را به سطحی بی‌سابقه رساندیم.»

او اضافه کرد: «ما به‌شدت به رژیم تهدید در ایران ضربه زدیم و توانایی آن برای تهدید ما را تضعیف کردیم. جایگاه اسرائیل را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تثبیت کردیم. اتحادهای جدید ایجاد کردیم و راه را برای گسترش صلح باز کردیم.»

نتانیاهو همچنین گفت: «در غزه، همه گروگان‌هایمان را تا آخرین نفر بازگرداندیم. ما از هر سو با حماس می‌جنگیم تا اطمینان حاصل کنیم غزه دیگر اسرائیل را تهدید نخواهد کرد. در لبنان، ضربه شدیدی وارد کردیم، نصرالله را از بین بردیم و یک منطقه حائل عمیق ایجاد کردیم که تهدید را از شهرهای شمالی دور می‌کند و در سوریه نیز منطقه حائل ایجاد کردیم.»