کایا کالاس: دیپلماتهای اتحادیه اروپا بر سر تحریم مقامهای جمهوری اسلامی توافق کردند
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که دیپلماتهای اتحادیه اروپا بر سر اعمال تحریمهای جدید علیه مقامات جمهوری اسلامی که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل میکنند، به توافق رسیدهاند.
کالاس افزود: «آزادی کشتیرانی قابل مذاکره نیست. تغییرات روزانه وضعیت تنگه هرمز بین باز و بسته بودن خطرناک است. عبور از این تنگه باید بدون هزینه و آزاد باقی بماند.»
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت ماموریت امنیت دریایی اتحادیه اروپا «سریعترین راه» برای تضمین عبور امن در خلیج فارس پس از برقراری صلح خواهد بود.