والاستریت ژورنال نوشت شبهنظامیان عراقی وابسته به جمهوری اسلامی که دو دهه پیش و در پی حمله آمریکا شکل گرفتند، اکنون به قدرتی عظیم تبدیل شدهاند.
این گروهها شامل دهها تشکل با حدود ۲۵۰ هزار عضو و بودجهای چند میلیارد دلاری هستند که زرادخانهای از موشکهای دوربرد را در اختیار دارند.
گروههایی مانند «کتائب حزبالله» و «عصائب اهل حق» نفوذ قابل توجهی در حکومت عراق و ایران دارند.
رناد منصور، مدیر پروژه عراق در اندیشکده چتمهاوس، در این باره گفت: «احتمال فروپاشی یا تضعیف حکومت در تهران برای این گروههای مقاومت، مسالهای وجودی است؛ زیرا جمهوری اسلامی منبع اصلی قدرت آنهاست. استراتژی جمهوری اسلامی و این گروههای تحت فرمان، ایجاد هرجومرج و نشان دادن پیامدهای جنگ علیه تهران است.»
تحلیلگران معتقدند برخلاف درگیریهای گذشته، این بار شبهنظامیان با خویشتنداری کمتری عمل میکنند و در برخی موارد، به طور مستقیم در ساختار فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی ادغام شدهاند.
گسترش جنگ در داخل خاک عراق
کشورهای حوزه خلیج فارس پس از هفتهها تحمل حملات دقیق به زیرساختهای انرژی خود، اکنون به عراق به عنوان کشوری مینگرند که میتوانند به آن حمله کنند و پاسخ تهدیدات را بدهند، بدون آن که بخواهند مستقیم خاک ایران را هدف قرار دهند.
مایکل نایتز، مدیر تحقیق در شرکت مشاوره استراتژیک «هورایزن انگیج»، معتقد است: «عراق جایی است که همه این کشورها میتوانند به آن ضربه بزنند و این حملات نیز یک بازی منصفانه تلقی میشود. اگر آنها بخواهند نشان دهند که هیچ حملهای را بیپاسخ نمیگذارند، عراق جای خوبی برای قدرتنمایی است.»
به گفته نایتز، احتمال دارد عربستان سعودی حملات نمادینی را در عراق به عنوان هشدار به شبهنظامیان آغاز کند.
همچنین کویت و بحرین ممکن است به آمریکا اجازه دهند از خاک آنها برای حملات موشکی علیه این گروهها استفاده کند.