وب‌سایت آکسیوس به‌نقل از یک منبع منطقه‌ای آگاه از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان و یک منبع اسرائیلی مطلع از این گفت‌وگوها گزارش داد یکی از دلایل تصمیم ترامپ برای تمدید آتش‌بس این بوده است که آمریکا و میانجی‌های پاکستانی در انتظار پاسخ مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به آخرین پیشنهاد و ارائه دستوری روشن به مذاکره‌کنندگان هستند.

به گفته منبع اسرائیلی، انتظار می‌رود خامنه‌ای روز چهارشنبه پاسخ خود را ارائه دهد.

آکسیوس به‌نقل از منبع منطقه‌ای خود نوشت: «مذاکره‌کنندگان ایرانی گفته‌اند که منتظر چراغ سبز از سوی رهبر جمهوری اسلامی هستند.»

این وب‌سایت همچنین به‌نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع منطقه‌ای، نوشت رهبری جمهوری اسلامی در روزهای اخیر درگیر یک بحث داخلی شدید درباره نحوه ادامه مذاکرات با دولت ترامپ بوده است.

به گفته این منابع که نام هیچ‌یک از آنان اعلام نشده، برخی از جمله محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، از ادامه مذاکرات برای تمدید آتش‌بس و دستیابی به توافق حمایت کرده‌اند اما احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، و معاونان او از ارائه امتیاز خودداری کرده و گفته‌اند تا زمانی که محاصره دریایی ادامه دارد، با مذاکرات مخالف هستند.

به‌نوشته آکسیوس توقیف یک کشتی باری ایرانی از سوی آمریکا در دریای عرب این شکاف داخلی را عمیق‌تر ساخته تا حدی که فرماندهان سپاه مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی را به ضعف در برابر دولت ترامپ متهم کرده‌اند.



