مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، از تشدید بحران اقتصادی در کشور ابراز نگرانی کردند و گفتند زندگی آنان بهطور فزایندهای تحت تاثیر پیامدهای مشکلات معیشتی، قطعی اینترنت و کمبود دارو قرار گرفته است.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای ارسالی شهروندان آمده است.
- «اوضاع اقتصادی اصلا خوب نیست. در منطقه اقتصادی ارگ جدید بم مشغول به کار هستم. هنوز حقوق اسفندماه یا عیدی و سنوات را پرداخت نکردهاند. برخی شرکتها بهدلیل نداشتن قطعه و تولید، تعدیل نیرو دارند.»
- «اینترنت رسما و شرعا طبقاتی شده و اساتید دانشگاه، پژوهشگران، کسبوکارها و حالا پزشکان میتونن درخواست بدن تا اینترنت پرو داشته باشن.»
- «داروهای اصلی سرطان اپدیوو و یروو در ایران موجود نیست. برای مادرم هر دوره را اپدیوو ۲۵۰ و یروو را ۴۵۰ میلیون تومان میخریم و هر ۲۰ روز تکرار میشود. با افزایش دلار، هزینهها نجومی میشود و بیمار سرطانی بین مرگ و ورشکستگی میماند.»
- «در داروخانه کار میکنم. بهخصوص از ۱۵ فروردین به بعد، با افزایش بیسابقه قیمت داروهای معمولی و کسری شدید برخی داروهای اعصاب مثل کلونازپام و آسنترا مواجه هستیم. از همه بدتر، اظهار ناراحتی بیماران برای افزایش ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت نسخههاست که گاهی بهدلیل نداشتن پول، دارو را نمیبرند.»
- «از خوزستان پیام میدهم. ۳۰ تا ۱۵۰ درصد قیمت انواع دارو افزایش پیدا کرده؛ دشواری پرداخت برای مردم و ناتوانی داروخانه در تامین مجدد دارو بدون دریافت ماهانه پول از سازمانهای بیمهگر.»
- «یک دختر ۱۷ سالهام که اجاره خونه، خرج داروهای مادرم و دو خواهر کوچک مدرسهای روی دوشم بود. آنلاینشاپ داشتم و کار میکردم. الان دوماهه از اجاره عقب افتادم.»
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال در روزهای اخیر، همزمان با اجرای آتشبس موقت در جنگ ایران، از تشدید فشارهای اقتصادی، بیثباتی بازار کار و اختلال گسترده در زندگی روزمره شهروندان حکایت دارد.
بررسی این پیامها نشان میدهد نگرانیهای شهروندان بهصورت کلی در سه محور قابل دستهبندی است.
موج تعدیل نیرو و ناامنی شغلی
بخش قابل توجهی از پیامها به اخراج و کاهش امنیت شغلی در شرکتها و بخش خصوصی اشاره دارد.
یک مخاطب که خود را از کارکنان گروه اسنپ، خدمات تاکسی اینترنتی، معرفی کرد، گفت: «بیش از ۹۰ درصد پرسنل قراردادهای یک یا دوماهه بستهاند و این حجم نیرو قرار است بیکار شوند.»
در پیامی دیگر از کیش آمده است: «بهخاطر شرایط اقتصادی، تعدیل نیرو انجام دادند و بیکار شدم.»
روایتها همچنین از افزایش قراردادهای کوتاهمدت، تعویق پرداخت حقوق و حتی پرداخت نصف دستمزد در برخی واحدها حکایت دارد.
یک مخاطب نیز از اعمال نفوذ و دخالت حکومت در تعطیلی کسبوکارها خبر داد: «ما چند نفر دندانپزشک هستیم و بهصورت قراردادی در کلینیک دولتی بودیم. به علت حمایت از انقلاب ملی، هم تهدید شدیم و هم اخراج شدیم و حقوقمان را از دیماه ندادند.»
مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی از شهرهای مختلف، به افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی، تعدیل نیرو و بیکاری اشاره کردند. یک شهروند گفت حقوق یک ماه یک کارگر در تهران ۷۵ دلار و هزینههای یک زندگی ساده بالای سه هزار دلار است.
حداقلی بودن درآمدها در شرایطی است که گزارشهای متعددی از تعدیل نیروی گسترده در مشاغل و به ویژه صنایع در هفتههای اخیر منتشر شده است.
در مشهد برخی شرکتهای هواپیمایی کارمندان خود را تعدیل کردهاند.
بر اساس گفتههای شهروندان، شرکت بافندگی و ریسندگی جامعه در شهر مشهد، ۲۶ فروردین بسیاری از کارکنانش را تعدیل کرد.
بهگفته شهروندان، تعداد زیادی از کارگران ساعات ابتدایی صبح مقابل در این کارخانه صف کشیدند و معطل دریافت نامه «عدم نیاز» خود بودند.
بر اساس این گزارشها، مشاغل مرتبط با پتروشیمی، از جمله فروشندگان لولههای یوپیویسی، فعالیت خود را متوقف کردهاند. همچنین شرکتهایی که مواد اولیه آنها پلیپروپیلن بوده، پس از آسیب دیدن پتروشیمیها، با کمبود مواد اولیه مواجه شدهاند.
دهها شهروند در پیامهای خود تاکید کردند بازار پس از جنگ دچار رکود شده و از طرفی، وصول چکها نیز به مشکل برخورده است.
به گفته یک مخاطب، چکها برگشت میخورند اما مبالغ در بانک دیگری مسدود میشود؛ نه صاحب چک به پول دسترسی دارد و نه ذینفع.
این شهروند یادآوری کرد نبود زیرساخت انتقال، پولها را بلوکه و فشار مضاعفی بر مردم و کسبوکارها وارد کرده است.