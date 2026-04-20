خبرآنلاین با استناد به گزارش انجمن تجارت الکترونیک نوشت: «ایران نسبت به گزارش قبلی دو پله سقوط کرده و اکنون پنجمین اینترنت بیکیفیت جهان را دارد. همزمان، بازار فیلترشکنفروشی به صنعتی چند ۱۰ هزار میلیاردی تبدیل شده است.»
بر اساس گزارش این انجمن، ارزش بازار فیلترشکن در ایران بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
حدود نیمی از کاربران از اپلیکیشنهای ویپیان خارجی استفاده میکنند؛ ابزارهایی که اغلب بر پایه فایلهای رایگان و ناشناس ارائه میشوند.
در مقابل، ۴۳.۲ درصد از بازار در اختیار فروشندگان داخلی قرار دارد؛ از فروشهای خرد میان دوستان و آشنایان گرفته تا عرضه در کانالهای تلگرامی.