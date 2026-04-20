موساد، ارتش اسرائیل و سرویس امنیت عمومی (شاباک)، دوشنبه ۳۱ فروردین در یک بیانیه مشترک و بی‌سابقه، پرده از یک شبکه «تروریستی» گسترده و مخفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برداشتند.

عملیات از باکو تا قبرس

نشریه وای‌نت و نهادهای امنیتی گزارش دادند این افشاگری در بستری از سلسله عملیات‌های خنثی‌سازی صورت می‌گیرد که از سوی واحد ۸۴۰ در جریان نبرد «غرش شیران» انجام شد.

این اقدامات به کشته شدن مقام‌های ارشد و فعالان کلیدی جمهوری اسلامی منجر شده است.

نیروهای امنیتی اسرائیل چند هفته پیش در جمهوری آذربایجان، یک زیرساخت «تروریستی» را از بین بردند که در حال پیشبرد تلاش‌هایی برای ضربه زدن به یک هدف استراتژیک بود.

هدف اصلی شبکه جمهوری اسلامی، تخریب خط لوله نفتی باکو-تفلیس-جیهان (BTC) بود که از گرجستان و ترکیه می‌گذرد.

علاوه بر این، چندین هدف و نهاد یهودی در این کشور، از جمله سفارت اسرائیل، کنیسه باکو و رهبران جامعه یهودی نیز در فهرست حملات این گروه قرار داشتند.

مقام‌های امنیتی در این باره اعلام کردند: «نیروهای امنیتی آذربایجان اعضای این شبکه را بازداشت کردند. همچنین پهپادهای انتحاری و بسته‌های انفجاری را که از ایران قاچاق شده بود، ضبط کردند. این افراد طبق دستور مستقیم از تهران، افراد را تعقیب و از اهداف تصویربرداری می‌کردند.»

فروپاشی هرم فرماندهی؛ حذف مقدم و خادمی

اطلاعات به‌دست‌آمده از بازجویی‌ها و فعالیت‌های میدانی، ساختار فرماندهی این شبکه مخفی را نمایان کرد.

رحمان مقدم از مدیران میانی «بخش عملیات ویژه» (واحد ۴۰۰۰) سپاه قدس بود.

مقدم که مسئولیت هدایت عملیات در خارج از ایران و قاچاق تسلیحات پیشرفته به داخل اسرائیل را بر عهده داشت، در ابتدای نبرد «غرش شیران» هدف حمله هوایی قرار گرفت.

ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرد تمامی این فعالیت‌ها با هماهنگی و هدایت مستقیم مجید خادمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، انجام می‌شد که او نیز در جریان نبرد اخیر کشته شده است.

شناسایی اپراتورهای میدانی و نفوذ در اروپا

محسن سوری یکی دیگر از مهره‌های این شبکه بود. او به‌عنوان یک مقام میانی در واحد ۴۰۰۰، وظیفه آموزش هسته‌های محلی در خارج از ایران را بر عهده داشت.

موساد و شاباک پس از شناسایی مخفیگاه اضطراری سوری، طی یک عملیات دقیق اطلاعاتی، او را کشتند.

مهدی یکه‌دهقان، معروف به «دکتر» نیز از دیگر افراد شناسایی‌شده در این پرونده است.

او که از ژانویه ۲۰۲۶ تحت تعقیب بود، مسئولیت عملیات در ترکیه و انتقال پهپادهای انتحاری به قبرس را بر عهده داشت.

این گزارش خبری فاش کرد: «شبکه تحت هدایت دهقان نه‌تنها اهداف اسرائیلی، بلکه اطلاعات مربوط به پایگاه هوایی اینجرلیک آمریکا در ترکیه را نیز جمع‌آوری می‌کرد.»

پایان استراتژی انکار

نهادهای امنیتی اسرائیل تاکید کردند که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ده‌ها محور «تروریستی» را علیه اهداف غرب و اسرائیل فعال کرده است.

این گزارش‌ها نشان می‌دهند ساز و کار مخفی مذکور حتی با شبه‌نظامیان طرفدار تهران در عراق نیز برای تحقق اهداف خود همکاری می‌کرد.

موفقیت‌های اخیر اطلاعاتی، استراتژی «انکار» (مسئولیت‌گریزی) ایران را با شکست مواجه کرده است: «جمهوری اسلامی همواره تلاش می‌کند با ایجاد فاصله ظاهری میان خود و شبکه‌های عملیاتی، از پیامدهای حقوقی و سیاسی بگریزد، اما هم‌اکنون با افشای این ساختارها، دیگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد.»

موساد، ارتش و شاباک در پایان این اطلاعیه متعهد شدند به همراه شرکای بین‌المللی خود در سازمان‌های امنیتی جهان، به «خنثی‌سازی هرگونه تهدید تروریستی از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش، چه در داخل اسرائیل و چه در خارج از مرزهای آن، ادامه دهند».