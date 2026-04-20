جمهوری اسلامی محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، با اعلام خبر اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی، نوشت این دو به عضویت در یک «شبکه جاسوسی مرتبط با موساد» متهم بودند.
میزان در روایتی مشابه موارد قبلی اجرای احکام اعدام به اتهام جاسوسی، بدون ارائه شواهد نوشت: «این افراد از طریق فضای مجازی و سفر به اقلیم کردستان عراق با افسران سرویس اطلاعاتی موساد ارتباط برقرار کرده و پس از طی روند آموزش عملیاتهای تروریستی و اقدامات ایذایی، به کشور بازگشته بودند.»
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات دی و جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل، شدت قابل توجهی به اجرای احکام اعدام داده است.
زمینلرزهای به بزرگی ۷.۵، دوشنبه ۳۱ فروردین سواحل شمال شرقی ژاپن را لرزاند و مقامها از ساکنان خواستند از مناطق ساحلی دور شوند. جایی که احتمال برآمدن امواج سونامی تا ارتفاع سه متر وجود دارد.
به گفته مقامها، انتظار میرود بلندترین امواج سونامی سواحل استانهای ایواته و آئوموری در شمال جزیره اصلی هونشو، و همچنین جزیره شمالی هوکایدو را تحت تاثیر قرار دهند.
در یک ساعت پس از وقوع این زمینلرزه که ساعت ۴:۵۲ بعدازظهر به وقت محلی (۰۷:۵۲ به وقت گرینویچ) رخ داد، امواجی تا ارتفاع ۸۰ سانتیمتر ثبت شد؛ در حالی که هشدار برای امواجی تا ارتفاع سه متر همچنان برجاست.
چندین شهر بندری از جمله اوتسوچی و کامایشی - که هر دو در زلزله و سونامی ویرانگر سال ۲۰۱۱ بهشدت آسیب دیده بودند - دستور تخلیه برای هزاران نفر از ساکنان صادر کردند.
سانائه تاکائیچی، نخستوزیر ژاپن، اعلام کرد دولت یک کارگروه اضطراری تشکیل داده و از شهروندان در مناطق آسیبدیده خواست به مناطق امن منتقل شوند.
او به خبرنگاران در توکیو گفت: «در حال بررسی میزان خسارات و تلفات احتمالی هستیم.»
یک مقام آژانس هواشناسی ژاپن در یک نشست خبری جداگانه هشدار داد در روزها و هفتههای آینده، احتمال وقوع پسلرزههای شدید وجود دارد.
تصاویر پخش شده از شبکه اناچکی نشان میدهد کشتیها در بندر هاچینوهه در هوکایدو در حال ترک اسکله هستند و همزمان هشدار «سونامی! تخلیه کنید!» روی صفحه نمایش داده میشود.
به گفته آژانس هواشناسی ژاپن، سونامی سه متری میتواند به مناطق کمارتفاع آسیب بزند، ساختمانها را دچار آبگرفتگی کند و هر فردی را که در معرض آن قرار گیرد، با جریان آب با خود ببرد.
خبرگزاری کیودو گزارش داد خدمات قطارهای سریعالسیر در آئوموری بهدلیل این زمینلرزه متوقف شده است.
گزارشی از وضعیت غیرعادی در نیروگاههای هستهای منتشر نشده است
به گفته آژانس هواشناسی ژاپن، شدت این زمینلرزه در مقیاس لرزهای این کشور در سطح «بالای پنج» ثبت شده است. شدتی که میتواند حرکت افراد را دشوار کند و موجب فرو ریختن دیوارهای بتنی غیرمسلح در برابر زلزله شود.
کانون این زمینلرزه در اقیانوس آرام و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.
ژاپن که در «کمربند آتش» - ناحیهای از آتشفشانها و گسلهای اقیانوسی پیرامون اقیانوس آرام - قرار دارد، یکی از زلزلهخیزترین کشورهای جهان بهشمار میرود و بهطور متوسط هر پنج دقیقه یک زمینلرزه در آن ثبت میشود.
حدود ۲۰ درصد زمینلرزههای جهان با بزرگی شش یا بیشتر در ژاپن رخ میدهد. از جمله زلزله سال ۲۰۱۱ که به ذوب هستهای در نیروگاه فوکوشیما انجامید.
اکنون در مناطقی که زلزله رخ داده، هیچ نیروگاه هستهای فعالی وجود ندارد و شرکتهای برق هوکایدو و توهوکو اعلام کردند از تاسیسات غیرفعالشان هم وضعیتی غیرعادی گزارش نشده است.
بر اساس اعلام اسرائیل، یک شبکه زیرزمینی که برای هدف قرار دادن مقامهای ارشد اسرائیلی و زیرساختهای استراتژیک در سراسر جهان طراحی شده بود، در پی عملیاتهای نظامی و اطلاعاتی اخیر علیه جمهوری اسلامی، بهشدت آسیب دیده است.
موساد، ارتش اسرائیل و سرویس امنیت عمومی (شاباک)، دوشنبه ۳۱ فروردین در یک بیانیه مشترک و بیسابقه، پرده از یک شبکه «تروریستی» گسترده و مخفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برداشتند.
عملیات از باکو تا قبرس
نشریه واینت و نهادهای امنیتی گزارش دادند این افشاگری در بستری از سلسله عملیاتهای خنثیسازی صورت میگیرد که از سوی واحد ۸۴۰ در جریان نبرد «غرش شیران» انجام شد.
این اقدامات به کشته شدن مقامهای ارشد و فعالان کلیدی جمهوری اسلامی منجر شده است.
نیروهای امنیتی اسرائیل چند هفته پیش در جمهوری آذربایجان، یک زیرساخت «تروریستی» را از بین بردند که در حال پیشبرد تلاشهایی برای ضربه زدن به یک هدف استراتژیک بود.
هدف اصلی شبکه جمهوری اسلامی، تخریب خط لوله نفتی باکو-تفلیس-جیهان (BTC) بود که از گرجستان و ترکیه میگذرد.
علاوه بر این، چندین هدف و نهاد یهودی در این کشور، از جمله سفارت اسرائیل، کنیسه باکو و رهبران جامعه یهودی نیز در فهرست حملات این گروه قرار داشتند.
مقامهای امنیتی در این باره اعلام کردند: «نیروهای امنیتی آذربایجان اعضای این شبکه را بازداشت کردند. همچنین پهپادهای انتحاری و بستههای انفجاری را که از ایران قاچاق شده بود، ضبط کردند. این افراد طبق دستور مستقیم از تهران، افراد را تعقیب و از اهداف تصویربرداری میکردند.»
محسن سوری یکی دیگر از مهرههای این شبکه بود. او بهعنوان یک مقام میانی در واحد ۴۰۰۰، وظیفه آموزش هستههای محلی در خارج از ایران را بر عهده داشت.
موساد و شاباک پس از شناسایی مخفیگاه اضطراری سوری، طی یک عملیات دقیق اطلاعاتی، او را کشتند.
مهدی یکهدهقان، معروف به «دکتر» نیز از دیگر افراد شناساییشده در این پرونده است.
او که از ژانویه ۲۰۲۶ تحت تعقیب بود، مسئولیت عملیات در ترکیه و انتقال پهپادهای انتحاری به قبرس را بر عهده داشت.
این گزارش خبری فاش کرد: «شبکه تحت هدایت دهقان نهتنها اهداف اسرائیلی، بلکه اطلاعات مربوط به پایگاه هوایی اینجرلیک آمریکا در ترکیه را نیز جمعآوری میکرد.»
پایان استراتژی انکار
نهادهای امنیتی اسرائیل تاکید کردند که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر دهها محور «تروریستی» را علیه اهداف غرب و اسرائیل فعال کرده است.
این گزارشها نشان میدهند ساز و کار مخفی مذکور حتی با شبهنظامیان طرفدار تهران در عراق نیز برای تحقق اهداف خود همکاری میکرد.
موفقیتهای اخیر اطلاعاتی، استراتژی «انکار» (مسئولیتگریزی) ایران را با شکست مواجه کرده است: «جمهوری اسلامی همواره تلاش میکند با ایجاد فاصله ظاهری میان خود و شبکههای عملیاتی، از پیامدهای حقوقی و سیاسی بگریزد، اما هماکنون با افشای این ساختارها، دیگر نمیتواند این کار را انجام دهد.»
موساد، ارتش و شاباک در پایان این اطلاعیه متعهد شدند به همراه شرکای بینالمللی خود در سازمانهای امنیتی جهان، به «خنثیسازی هرگونه تهدید تروریستی از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش، چه در داخل اسرائیل و چه در خارج از مرزهای آن، ادامه دهند».