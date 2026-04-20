هزاران نیروی نظامی آمریکایی و فیلیپینی که برای نخستین بار با تعداد قابل توجهی از نیروهای ژاپنی همراهی شده‌اند، دوشنبه ۳۱ فروردین در حالی رزمایش‌های سالانه خود را آغاز کردند که جنگ خاورمیانه در جریان است.

این مانورها شامل تمرین‌های تیراندازی واقعی در شمال این کشور، در مقابل تنگه تایوان، و همچنین در استانی در نزدیکی دریای مورد مناقشه چین جنوبی خواهد بود. جایی که فیلیپین و چین بارها با یکدیگر درگیر شده‌اند.

ارتش ژاپن که با هزار و ۴۰۰ نیرو در این تمرین‌ها مشارکت دارد، از یک موشک کروز «تیپ ۸۸» «Type 88» برای هدف قرار دادن و غرق کردن یک کشتی هدف در نزدیکی منطقه پائوای در شمال استفاده خواهد کرد.

بیش از ۱۷ هزار نیروی نظامی شامل سربازان، خلبانان و ملوانان در این رزمایش ۱۹ روزه موسوم به بالیکاتان «Balikatan» (به معنای «شانه به شانه») شرکت دارند که این عدد تقریبا مشابه سال قبل است.

در میان این نیروها، سربازانی از استرالیا، نیوزیلند، فرانسه و کانادا نیز حضور دارند.