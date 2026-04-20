اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد تهران از ابتدا «خطوط قرمز» خود در مذاکرات را مشخص کرده و «مواضع اصولی» خود را تغییر نخواهد داد.

او گفت: «برای تامین منافع ملی، قائل به ضرب‌الاجل و اولتیماتوم نیستیم و تا هر زمان که منافع کشور اقتضا کند، به دفاع ادامه می‌دهیم.»

بقایی تهدید کرد اگر آمریکا و اسرائیل دست به «ماجراجویی تازه‌ای» بزنند، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با «تمام توان» پاسخ خواهند داد.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: «اینکه هیات مذاکره‌کننده آمریکا به اسلام‌آباد سفر کرده یا خواهد کرد، به خودشان مربوط است.»