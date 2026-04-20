شهروندی از ملارد در غرب شهر تهران نوشت: «بسیاری از نانوایی‌ها با کمبود آرد مواجه‌اند و نمی‌توانند پاسخگوی صف‌های طولانی مردم باشند.»

شهروند دیگری نیز از افزایش «دو برابری» قیمت نان بلافاصله پس از جنگ خبر داد و نوشت: «نان بربری الان ۲۵ هزار تومان و سنگک ۳۵ هزار تومان است. آرد یارانه‌ای هم حذف شده است.»

قیمت‌های گزارش‌شده بسیار بالاتر از نرخ‌های رسمی هستند؛ آخرین قیمت مصوب برای نان سنگک حدود ۷ هزار و ۶۰۰ تومان و برای نان بربری حدود ۵ هزار ۵۰۰ تومان است.

تعیین روزی به نام نان و گندم در تقویم ایران (۳۱ فروردین) بر نقش محوری این محصول در زندگی روزمره مردم تاکید دارد، اما روایت‌های مردم از شهرهای مختلف ایران، از وخیم‌تر شدن وضعیت یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی مردم حکایت دارد و نشان می‌دهد حتی خرید نان برای بسیاری از مردم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود.

ادعاهای متناقض درباره تامین گندم

خودکفایی در تولید گندم سال‌هاست که رویای بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی است. نخستین جشن خودکفایی گندم ۲۶ آبان ۱۳۸۳ در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی برگزار شد. هرچند این خودکفایی در سال‌های بعد به دلایل مختلف از جمله کمبود آب ادامه نیافت و جمهوری اسلامی همچنان مجبور به واردات گندم بود، اما رویای خودکفایی همچنان در اظهارات مسئولان تکرار می‌شد.

اکنون، ۲۲ سال پس از نخستین «جشن خودکفایی» در حالیکه خرید نان به چالشی اقتصادی برای شهروندان تبدیل می‌شود، عطاءالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندم‌کاران، بار دیگر رویای خودکفایی را تکرار کرد. او شنبه ۲۹ فروردین گفت: «کشور امسال نیازی به واردات گندم نخواهد داشت.»

با این حال، داده‌های رسمی گمرک نشان می‌دهد ایران در ۱۰ ماه پایانی سال گذشته حدود ۲.۷۵ میلیون تُن گندم به ارزش نزدیک به یک میلیارد دلار وارد کرده است: بخش عمده آن از روسیه و بخشی نیز از طریق واسطه‌هایی مانند امارات متحده عربی و ترکیه..

اتکا به واسطه‌هایی که خودشان از صادرکنندگان عمده گندم نیستند، نشان‌دهنده پیچیدگی‌هایی است که به محدودیت‌های بانکی و مسیرهای پرداخت مربوط می‌شود. این پیچیدگی‌ها با تحمیل هزینه‌های اضافی حمل‌ونقل و کارمزدها، هزینه تمام‌شده را افزایش می‌دهد.

فاصله میان اظهارات رسمی و آمار واردات، پرسش‌هایی را درباره پایداری تولید داخلی و اعتبار ادعاهای مربوط به خودکفایی مطرح می‌کند.

افزایش هزینه‌ها و فشارهای ناشی از سیاست‌گذاری

از آغاز سال ۱۴۰۵ قیمت نان در استان‌های مختلف افزایش یافته است؛ افزایشی که در پی کاهش یارانه‌ها و حرکت به‌سوی نظام تک‌نرخی آرد رخ داده است. قیمت‌ها اکنون بسته به نوع آرد و منطقه متفاوت است و برخی نانوایی‌ها نان را بالاتر از نرخ‌های رسمی می‌فروشند.

با وجود آنکه مجلس در بودجه، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان (بیش از ۳ میلیارد دلار) برای یارانه نان اختصاص داده، هنوز برای سال جاری فهرست جدیدی از نرخ‌های مصوب در سطح ملی منتشر نشده است. در نتیجه، نرخ‌های سال گذشته همچنان ملاک عمل‌اند، در حالی که اجرای آنها نیز یک‌دست و منسجم نیست.

تورم و کمبودها، فشار بر خانوارها را بیشتر کرده است

پیش از شروع جنگ دوم ایران و حملات آمریکا و اسرائیل، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۷۰ درصد فراتر رفته و تورم مواد غذایی نیز سه‌رقمی شده بود. داده‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه نان و غلات حدود ۱۴۰ درصد ثبت شده است.

حذف یا کاهش آرد یارانه‌ای در بخشی از بازار نیز بر شدت فشارها افزوده و سبب شده نانوایی‌های بیشتری با سیستم پرهزینه‌تر «آرد آزاد» فعالیت کنند.

گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد اثر هم‌زمان کمبود و افزایش قیمت‌ها بیش از پیش آشکار شده است. صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها و ناپایداری در عرضه، در کنار افزایش شدید قیمت‌های خرده‌فروشی شاهدی بر این ادعاست.

برای بسیاری از خانواده‌هاا، نان همچنان یکی از اصلی‌ترین منابع غذایی است و به همین دلیل این تغییرات اهمیت ویژه‌ای دارد.

روایت‌های رسیده از تهران و مناطق دیگر نشان می‌دهد فشار گسترده‌تری در سراسر کشور در جریان است؛ جایی که دسترسی به کالاهای اساسی بیش از پیش تحت تاثیر افزایش هزینه‌ها و ناهماهنگی در عرضه و تغییرات سیاست‌هایی قرار گرفته است که در برقراری ثبات در بازار ناتوان‌اند.