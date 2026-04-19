افزایش دوباره تنش‌ها در خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز، بازارهای مالی را به سمت دارایی‌های امن سوق داد و باعث تقویت دلار شد. همزمان، ابهام درباره مذاکرات حکومت ایران و آمریکا بر نوسانات بازار افزود.

بر اساس گزارش رویترز، دلار آمریکا در آغاز معاملات آسیایی روز دوشنبه به بالاترین سطح خود در یک هفته گذشته رسید. شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای اصلی می‌سنجد، با رشد ۰.۳ درصدی به ۹۸.۴۸۵ واحد رسید و افت روزهای گذشته را جبران کرد.

این تغییر روند در حالی رخ داد که امیدها به توافق صلح در روزهای قبل باعث تضعیف دلار شده بود، اما تحولات آخر هفته، از جمله توقیف یک کشتی ایرانی توسط آمریکا و اعلام عدم مشارکت تهران در دور جدید مذاکرات، فضای بازار را تغییر داد.

تحلیلگران معتقدند افزایش نااطمینانی، تقاضا برای دلار را به‌عنوان دارایی امن بالا برده است. در عین حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت کاهش تنش‌ها، این روند می‌تواند معکوس شود.

در بازار ارز، یورو و پوند هر دو ۰.۳ درصد کاهش یافتند و در برابر دلار تضعیف شدند. دلار همچنین در برابر ین ژاپن و یوان چین تقویت شد. در مقابل، ارزهای وابسته به کالا مانند دلار استرالیا و نیوزیلند کاهش ارزش را تجربه کردند.

بازار رمزارزها نیز از این فضای پرریسک بی‌نصیب نماند؛ قیمت بیت‌کوین و اتریوم هر دو حدود ۰.۷ درصد کاهش یافت.

به نوشته رویترز، کارشناسان تاکید می‌کنند که ادامه تنش‌ها در منطقه - به‌ویژه وضعیت تنگه هرمز - می‌تواند همچنان به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی تعیین‌کننده مسیر بازارهای جهانی باقی بماند.