انتقاد شهروندان از مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی
مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی از مذاکره آمریکا و جمهوری اسلامی انتقاد و تاکید کردند خواستار پایان این حکومت هستند، نه توافق.
جزییات بیشتر با محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی از مذاکره آمریکا و جمهوری اسلامی انتقاد و تاکید کردند خواستار پایان این حکومت هستند، نه توافق.
جزییات بیشتر با محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جلفا از بازداشت چهار نفر، از جمله دو تبعه خارجی، بهدست ماموران وزارت اطلاعات خبر داد و گفت این افراد به اتهام «فعالیتهای اطلاعاتی و ارتباط با شبکههای وابسته به اسرائیل و آمریکا» شناسایی و بازداشت شدند.
او درباره دو تبعه خارجی بازداشتشده گفت: «این افراد با وارد کردن چند دستگاه تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک به کشور، در این زمینه فعالیت داشتند.»
دادستان جلفا افزود برای این چهار نفر پرونده تشکیل شده و روند رسیدگی به آن در دستگاه قضایی در حال انجام است.
حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی در ایران، به یک روزنامه نروژی گفت: «خیلی میترسم که او بهسادگی جانش را از دست بدهد.» او افزود: «برخورد با نرگس بسیار خشن بود و به صورت، سر و سینه او ضربه زده شد.»
برادر نرگس محمدی همچنین گفت: «او مشکلات قلبی و فشار خون دارد. خانوادهام تمام راههای قانونی را با کمک وکلا امتحان کردهاند، اما به نظر میرسد حکومت تصمیم گرفته او در زندان بماند و اتفاقی برایش همانجا رخ دهد.»
همچنین مسعود قرهخانی، رییس مجلس نروژ، گفت: «ما میدانیم وضعیت نرگس محمدی، برنده جایزه صلح، جدی و رو به وخامت است. همین موضوع درباره بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر نیز صدق میکند و این نشاندهنده وحشیگری رژیم است.»
او ادامه داد: «اکنون به نرگس و عزیزانش فکر میکنم که در شرایطی وحشتناک قرار دارند.»
الجزیره به نقل از دو منبع امنیتی پاکستانی نوشت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران احتمالا پیش از روز جمعه برگزار خواهد شد.
این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند این ارزیابی بر اساس چند نشانه، از جمله فرود دو هواپیمای ترابری سنگین آمریکا از نوع سی-۱۷ گلوبمستر در پایگاه هوایی نورخان در راولپندی، نزدیک اسلامآباد، بهدست آمده است.
به گفته آنها، جادههای منتهی از فرودگاه به منطقه قرمز اسلامآباد بهطور موقت بسته شده که نشاندهنده تدابیر شدید امنیتی است.
همچنین هتلهای سرنا و ماریوت در اسلامآباد در حال تخلیه از مهمانان هستند و تا روز جمعه هیچ رزرو جدیدی پذیرفته نمیشود.
هتل سرنا محل برگزاری دور نخست مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی در ۲۲ فروردین بوده است.
همزمان با افزایش انتقادها از تصمیم جمهوری اسلامی برای اجرای طرح «اینترنت طبقاتی» در کشور، مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام کرد دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بینالمللی بهصورت تدریجی و با اولویت استادان آغاز شده است.
ابطحی یکشنبه ۳۰ فروردین گفت: «دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بینالمللی از اساتید دانشگاهها شروع میشود و بعد سایر پژوهشگران نیز در این لیست قرار خواهند گرفت.»
او افزود وزارت علوم بر اساس «لیست» خود برای فراهمسازی دسترسی استادان دانشگاه به اینترنت اقدام کرده و این اتصال «بهمرور» برای همه اعضای هیات علمی برقرار خواهد شد.
ابطحی ادامه داد: «اطلاعات همه اساتید در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته و بهطور کلی دسترسی پژوهشگران از مسیر اساتید آغاز میشود و سپس برای پژوهشکدهها و دیگر مراکز گسترش مییابد.»
یک منبع آگاه ۳۰ فروردین در مصاحبه با ایراناینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی بستههای اینترنتی ۵۰ گیگابایتی را به قیمت دو میلیون تومان به استادان دانشگاه میفروشد.
او اضافه کرد این بستهها بر روی سیمکارت تلفن همراه اعضای هیات علمی فعال میشوند.
۱۹ اسفند ۱۴۰۴، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، به وجود «اینترنت طبقاتی» در کشور اذعان کرد و گفت: «برای افرادی که میتوانند صدای ما را بیشتر برسانند، امکاناتی فراهم شده است.»
۵۱ روز خاموشی دیجیتال
معاون پژوهشی وزارت علوم در ادامه سخنان خود گفت دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بینالمللی بهصورت مرحلهای خواهد بود.
ابطحی افزود روند اختصاص اینترنت به استادان و در مرحله بعدی پژوهشگران «مدتی است آغاز شده است، ادامه دارد و امیدوارم تا هفته آینده این مشکل برطرف شود».
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، ۳۰ فروردین اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به روز پنجاهویکم رسیده و از مرز ۱۲۰۰ ساعت فراتر رفته است.
نتبلاکس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در حالی که نشانهها از ناکامی مذاکرات صلح حکایت دارند، یکی از مهمترین عوامل برای مردم ایران، یعنی برقراری دوباره ارتباط با اینترنت جهانی، همچنان مورد غفلت قرار گرفته است.»
۲۸ فروردین، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، دسترسی مجدد شهروندان به اینترنت را منوط به نتیجهبخش بودن مذاکرات تهران و واشینگتن و دستیابی به توافق دانست.
او دلیل قطع اینترنت در ایران را مقابله با «نفوذ و ترور شخصیتها از طریق فضای مجازی» عنوان کرد و افزود: «غربیها روی باز شدن اینترنت مانور میدهند که نشان میدهد ایران دست روی نقطه قوت گذاشته، اما بهسرعت پس از توافق اینترنت باز خواهد شد.»
پیشتر در ۲۳ فروردین، علی حکیمجوادی، رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، از دسترسی مجدد برخی کسبوکارها به اینترنت بینالمللی خبر داد و در عین حال گفت هنوز زمان مشخصی برای اتصال عموم شهروندان به اینترنت اعلام نشده است.
مخاطبان ایراناینترنشنال در روزهای گذشته با ارسال پیامهایی گفتند این وضعیت زندگی روزمره آنها را بهطور جدی مختل کرده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به دنبال داشته است.
قطعی اینترنت موجب شده است که بسیاری از شهروندان به روشهایی مانند خرید ویپیان و کانفیگ، آن هم با هزینههای گزاف، روی آورند.
این در حالی است که در هفتههای اخیر، بسیاری از ایرانیان به فعالیت کاربران حامی حکومت، موسوم به «سیمکارت سفیدها»، اشاره کرده و حضور گسترده آنها در فضای مجازی در شرایط کنونی را مورد انتقاد قرار دادهاند.
مقصود اسعدیسامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران، به سایت «دیدهبان ایران» گفت اخباری که در برخی رسانههای داخلی و خبرگزاریها مبنی بر آسیب دیدن ۴۰ تا ۶۰ فروند هواپیما منتشر شده، صحت ندارد و برآوردهای واقعبینانه نشان میدهد حداکثر حدود ۲۰ فروند هواپیما دچار آسیب جدی شدهاند.
او افزود: «از مجموع ناوگان هوایی کشور که بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ فروند برآورد میشود، پیش از این وقایع حدود ۱۵۰ فروند در حال پرواز بودند و مابقی به دلایل فنی، نظیر نقص موتور، زمینگیر بودند. با کسر ناوگان آسیبدیده، اکنون حدود ۱۳۰ هواپیمای فعال در اختیار داریم.»
اسعدیسامانی در پایان تاکید کرد: «زیرساختهای اصلی ما از بین نرفته است. باندهای حیاتی مانند مهرآباد و فرودگاه پیام آسیب ندیدهاند و در صورت تامین امنیت آسمان، بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد ظرفیت فرودگاهی کشور بهسرعت وارد مدار خدماترسانی خواهد شد.»