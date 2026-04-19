ترامپ: وقت آن رسیده که ماشین کشتار جمهوری اسلامی متوقف شود
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی روز گذشته با شلیک در تنگه هرمز «نقض کامل» توافق آتشبس را رقم زده است.
او در ادامه نوشت بسیاری از این شلیکها به سمت یک کشتی فرانسوی و یک کشتی باری بریتانیایی بوده و افزود: «این کار خوبی نبود، درست است؟»
ترامپ همچنین اعلام کرد نمایندگانش برای مذاکرات به اسلامآباد، پایتخت پاکستان میروند و عصر دوشنبه به آنجا خواهند رسید.
او در ادامه نوشت با وجود اعلام جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز، این گذرگاه پیشتر بهدلیل «محاصره آمریکا» بسته شده و تهران از این وضعیت روزانه ۵۰۰ میلیون دلار زیان میبیند، در حالی که آمریکا «هیچ ضرری نمیکند» و کشتیها، به گفته او «به لطف اقدامات سپاه پاسداران که همیشه میخواهد نقش آدم قلدر را بازی کند»، در حال حرکت به سمت بنادر این کشور از جمله تگزاس، لوئیزیانا و آلاسکا هستند.
او افزود ایالات متحده «یک توافق بسیار منصفانه و معقول» پیشنهاد داده و ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی آن را بپذیرد، اما هشدار داد در غیر این صورت، آمریکا «تمام نیروگاهها و تمام پلها در ایران» را از کار خواهد انداخت و افزود: «دیگر خبری از آدم نرم نیست.»
ترامپ همچنین گفت جمهوری اسلامی «بهسرعت و بهراحتی عقبنشینی خواهد کرد» و اگر توافق را نپذیرد، «باعث افتخار» او خواهد بود که اقدام لازم را انجام دهد؛ اقدامی که به گفته او، باید در ۴۷ سال گذشته توسط روسایجمهوری پیشین آمریکا انجام میشد.
او در پایان نوشت: «وقت آن رسیده که ماشین کشتار جمهوری اسلامی متوقف شود.»