خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی خبر برگزاری دور دوم مذاکرات اسلامآباد را تکذیب کرد
خبرگزاری دولتی ایرنا با تکذیب خبر برگزاری دور دوم مذاکرات اسلامآباد نوشت: «خبرهای منتشر شده توسط آمریکا بازی رسانهای آنها و در راستای "بازی سرزنش" به منظور فشار بر ایران است.»
این خبرگزاری که خبر خود را به نقل از «خبرنگار سیاست خارجی ایرنا» نوشته، افزود: «زیادهخواهی آمریکا و مطالبات غیرمعقول و غیرواقعبینانه، تغییر مکرر مواضع، تناقضگوییهای مستمر، و ادامه به اصطلاح محاصره دریایی که نقض تفاهم آتشبس محسوب میشود، به همراه لفاظیهای تهدیدآمیز، تاکنون مانع پیشرفت مذاکرات شده و در این شرایط دورنمای روشنی برای مذاکراتی نتیجهبخش تصور نمیشود.»
هنوز هیچ کدام از مقامات رسمی جمهوری اسلامی درباره برگزاری دور دوم مذاکرات اسلامآباد اظهارنظر نکردهاند.
همزمان یک منبع ایرانی به الجزیره گفت: «با توجه به اظهارات ترامپ درباره انجام مذاکرات و همچنین عدم تطابق آن با آنچه در واقع میان ایران و ایالات متحده در حال رخ دادن است، ما معتقدیم با فریب دشمن مواجه هستیم و در آستانه یک دور جدید از تشدید تنشها قرار داریم.»
همچنین تسنیم با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در روزهای اخیر افزود جمهوری اسلامی دو سناریو را محتمل میداند: استفاده آمریکا از این تحرکات برای «فشار روانی در مذاکرات» یا «غافلگیری و حمله نظامی سریع» به برخی جزایر ایرانی.
تسنیم تاکید کرد جمهوری اسلامی سناریوی «جنگ» را محتملتر از ادامه مذاکرات میداند و در صورت حمله مجدد به زیرساختها، «خویشتنداری قبلی» درباره آرامکو و فجیره را کنار خواهد گذاشت.