نایبرییس مجلس: نمایندگان یگان رزم تشکیل دادند تا اسلحه بهدست بگیرند و با آمریکا بجنگند
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرییس مجلس در اجتماع خیابانی هواداران حکومت، گفت: «برای تنگه هرمز ما در مجلس یگان ویژه رزم تشکیل دادهایم و تمام نمایندگان مجلس در این یگان ثبت نام کردهاند تا اسلحه به دست بگیرند و مقابل آمریکا بایستند.»
او پیشتر به خبرگزاری فارس گفته بود که نمایندگان برای نبرد زمینی در خارک و یا هر جایی که آمریکا بخواهد شیطنت کند یا نیرو پیاده کند، یگان رزم تشکیل میدهند.
یک فعال کارگری هشدار داد در سالهای گذشته و بهویژه پس از جنگ اخیر، هزینههای دارو و درمان بهطور چشمگیری در کشور افزایش یافته است، به گونهای که حتی با وجود پوشش بیمه تکمیلی، بازنشستگان ناچار هستند بخش قابلتوجهی از هزینههای درمانی را شخصا پرداخت کنند.
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، یکشنبه ۳۰ فروردین گفت: «هزینههای درمان بهشدت افزایش یافته، قیمت دارو هر روز بیشتر میشود و خدماتی مانند دندانپزشکی عملا به کالایی لوکس برای بازنشستگان تبدیل شده است.»
او افزود: «بازنشستگان با وجود پرداخت حق بیمه و کسر هزینه بیمه تکمیلی، همچنان در دریافت خدمات درمانی با مشکل مواجه هستند و بخش قابلتوجهی از هزینههای دارو و درمان به جیب خالی آنها تحمیل میشود.»
فتاحی افزایش تعرفههای پزشکی، هزینههای آزمایشگاهی و پاراکلینیکی، قیمت تجهیزات و خدمات بیمارستانی و همچنین رشد مداوم نرخ دارو را از چالشهای اصلی این حوزه دانست و تاکید کرد در این شرایط، بسیاری از بازنشستگان ناچار میشوند درمان خود را به تعویق بیندازند یا از دریافت خدمات ضروری چشمپوشی کنند.
در روزهای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از افزایش چشمگیر قیمتها، کمبود و گرانی دارو، بیکاری، رکود، کاهش قدرت خرید و حتی «قسطی شدن غذا» خبر دادهاند.
فتاحی در ادامه سخنان خود گفت بازنشستهای که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده، امروز با خدمات درمانی ناکافی مواجه است؛ درحالی که اگر همان مبالغ را صرف خرید سکه طلا میکرد، اکنون رفاه بیشتری داشت و به خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی یا «بیمههای تحمیلی تکمیلی» وابسته نبود.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران افزود در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی، خدمات درمانی و رفاهی برای بازنشستگان رایگان است، اما در ایران، «حتی با کسر مبالغی تحت عنوان بیمه تکمیلی، حداقل خدمات درمانی نیز بهدرستی ارائه نمیشود».
او هشدار داد: «حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی افزایش نیافته و همین موضوع موجب شده شکاف عمیقی میان درآمد و هزینههای درمانی ایجاد شود.»
۲۴ فروردین، منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند مقامهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دولت هشدار دادهاند در صورت تداوم شرایط کنونی، نرخ تورم به ۱۸۰ درصد خواهد رسید و دو میلیون نفر به شمار بیکاران کشور اضافه خواهد شد.
ایلنا، خبرگزاری کار ایران، ۳۰ فروردین گزارش داد بر پایه قانون الزام تامین اجتماعی، تمامی هزینههای درمان باید رایگان باشد، اما در عمل بیمهشدگان مبالغ قابلتوجهی میپردازند و گاه برای پوشش هزینه درمان ناچار به استفاده از پسانداز خود میشوند.
ایلنا با اشاره به ارائه خدمات درمانی به شهروندان در مراکز خصوصی افزود: «مبلغی که آنها برای درمان در این مراکز پرداخت میکنند، اگر بیمه تکمیلی داشته باشند، گاهی با تاخیر چندماهه به حساب آنها واریز میشود و البته بیمه تکمیلی همه این هزینهها را هم پوشش نمیدهد.»
فتاحی افزود در برخی موارد بازنشستگان برای تامین هزینههای درمان ناچار به قرض گرفتن یا فروش داراییهای اندک خود میشوند.
وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ صبح شنبه نشستی را در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بررسی بحران تنگه هرمز و مذاکرات با جمهوری اسلامی برگزار کرد. یک مقام ارشد آمریکایی هشدار داد در صورت عدم پیشرفت، جنگ ممکن است در روزهای آینده از سر گرفته شود.
به گفته یک مقام آمریکایی، جی دی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، که انتظار میرود در دور بعدی مذاکرات با جمهوری اسلامی شرکت کند، در این نشست حضور داشت. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، و اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز در این جلسه شرکت کردند.
این مقام افزود سوزی وایلس، رییس دفتر کاخ سفید، استیو ویتکاف، نماینده ویژه، جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، و دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، از دیگر حاضران در این نشست بودند.
به گفته یک منبع آگاه از جزئیات مذاکرات، بحران تازه در تنگه هرمز پس از آن شکل گرفت که طرفها در کاهش اختلافها درباره غنیسازی اورانیوم ایران و ذخایر اورانیوم غنیشده پیشرفتهایی به دست آوردند.
محمدرضا نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، اعلام کرد جمهوری اسلامی به تولید موشک و پهپاد ادامه خواهد داد و تاکید کرد آمریکا نمیتواند در مذاکرات «سر ملت ایران کلاه بگذارد.» او گفت: «رییسجمهور بیخرد و بیفکر آمریکا نمیتواند در مذاکرات سر ملت ایران کلاه بگذارد.»
نقدی افزود: «اگر جنگ را دوباره شروع کنند، موشکها و پهپادهایی شلیک خواهیم کرد که تاریخ تولیدشان اردیبهشت ۱۴۰۵ است.»
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین با اشاره به هدف قرار گرفتن لانچرهای جمهوری اسلامی گفت: «میگویند لانچرهای ایران را زدیم، ما در هر کارگاه آهنگری میتوانیم لانچر تولید کنیم.»
او در پایان گفت: «ما برگههای برنده مهمی داریم که هنوز وارد بازی نکردهایم.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد چندین عضو حزبالله را که به گفته این نهاد «تفاهمهای آتشبس را نقض کرده بودند» و تهدیدی برای نیروهای مستقر در جنوب لبنان به شمار میرفتند، کشته است. اسرائیل گفت این افراد به شکلی به نیروهای اسرائیلی نزدیک شده بودند که تهدیدی فوری ایجاد میکرد.
ارتش اعلام کرد این رویداد در جریان فعالیت نیروها در جنوب لبنان و در جنوب منطقه موسوم به «خط دفاعی پیشرو» رخ داده است؛ منطقهای که به گفته ارتش برای جلوگیری از تهدید مستقیم علیه جوامع شمالی استفاده میشود.
ارتش اسرائیل اعلام کرد برای «رفع تهدید»، نیروی هوایی این کشور وارد عمل شد و «تروریستها را از بین برد.»
در حادثهای دیگر در جنوب «خط دفاعی پیشرو» که با عنوان «خط زرد» نیز شناخته میشود، ارتش اعلام کرد پس از شناسایی اعضای حزبالله در حال ورود به یک دهانه تونل، آن محل را هدف حمله قرار داده است.