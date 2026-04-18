در حالی که ایالات متحده از اجرای یک محاصره دریایی گسترده علیه ایران خبر داده، بررسی تصاویر ماهوارهای و دادههای رهگیری کشتیها نشان میدهد جریان نفت ایران نهتنها متوقف نشده، بلکه نفتکشها همچنان در حال بارگیری و جابهجایی محمولههای نفتی در محدوده این محاصره هستند.
به گزارش واشینگتنپست، تحلیل تصاویر ماهوارهای و دادههای دریایی نشان میدهد در روزهای اخیر دستکم پنج نفتکش خالی وارد بنادر ایران در خلیج فارس شده و بارگیری میلیونها بشکه نفت را آغاز کردهاند. همزمان، پنج نفتکش دیگر که در نزدیکی بندر چابهار مستقر بودند و در مجموع حدود ۹ میلیون بشکه نفت حمل میکردند، از منطقه خارج شدهاند، اما مقصد فعلی آنها مشخص نیست.
این گزارش که بر پایه تحلیل دادهها و گفتوگو با منابع آگاه تهیه شده، تصویری جزئی از فعالیتهای دریایی در داخل محدوده محاصره ارائه میدهد. در این بررسی، ۱۰ کشتی شناسایی شدهاند که در فعالیتهایی مشارکت دارند که بهنظر میرسد مشمول این محاصره باشند. دادهها نشان میدهد نفت از تاسیسات ایران همچنان به کشتیها منتقل میشود، هرچند این کشتیها هنوز در محدوده عملیاتی محاصره باقی ماندهاند.
در جزیره خارک - مرکز اصلی صادرات نفت ایران - سه نفتکش به نامهای «هیلدا ۱»، «سیلویا ۱» و «امبر» در مجموع حدود ۵ میلیون بشکه نفت خام بارگیری کردهاند. کارشناسان میگویند این کشتیها عملاً بهعنوان مخازن شناور عمل میکنند تا از انباشت بیش از حد نفت در تاسیسات جلوگیری شود.
در بندر ماهشهر نیز یک نفتکش دیگر در حال بارگیری سوخت سنگین مشاهده شده و در بندر عسلویه، یک کشتی با پرچم پاناما و مالکیت چینی در حال بارگیری فرآوردههای نفتی بوده است.
در مقابل، دادههای رهگیری نشان میدهد برخی نفتکشها از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شدهاند، اما هنوز پهلو نگرفتهاند. کارشناسان هشدار میدهند که این دادهها میتواند دستکاری شود و کشتیها با ارسال مختصات نادرست، موقعیت واقعی خود را پنهان کنند.
در همین حال، مقامهای آمریکایی تاکید دارند که از زمان آغاز محاصره، هیچ کشتیای موفق به خروج از محدوده نشده است. به گفته آنها، تا صبح جمعه دستکم ۱۹ کشتی مسیر خود را تغییر داده و از مواجهه با محاصره صرفنظر کردهاند.
صبح شنبه نیز فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، با انتشار تصویری از ناو موشکانداز مایکل مورفی در دریای عرب نوشت: «نیروهای آمریکایی محاصره دریایی کشتیهایی را که سعی در ورود یا خروج از بنادر ایران دارند، اجرا میکنند.»
سنتکام در این پست تازه اشاره کرد از زمان آغاز محاصره، ۲۱ کشتی از دستور نیروهای آمریکایی برای بازگشت به ایران پیروی کردهاند.
این محاصره که با مشارکت حدود ۱۰ هزار نیروی نظامی، ناوشکنها، جنگندهها و پهپادها اجرا میشود، بهطور خاص بنادر و سواحل ایران را هدف قرار داده است. مقامهای آمریکایی تاکید کردهاند که این اقدام به معنای بستن تنگه هرمز نیست، بلکه تمرکز آن بر کنترل تردد کشتیهایی است که به بنادر ایران وارد یا از آنها خارج میشوند.
ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفته است نیروهای آمریکایی هر کشتی مرتبط با ایران یا هر شناوری را که تلاش کند از این محاصره عبور کند، حتی در آبهای بینالمللی تعقیب خواهند کرد.
یک مقام آمریکایی نیز با اشاره به استقرار ناوشکنها در دریای عمان گفته است: «ما از جغرافیا به نفع خود استفاده میکنیم.» به گفته او، اجرای محاصره در این منطقه امکان مانور سریعتر برای نیروهای آمریکایی را فراهم میکند.
در همین حال، حکومت ایران اعلام کرده که تنگه هرمز را بازگشایی کرده است، اما ترامپ تاکید کرده که با وجود باز بودن این آبراه، محاصره دریایی تا زمان دستیابی به توافق کامل با تهران ادامه خواهد داشت.
گزارش واشینگتنپست نشان میدهد که با وجود فشار نظامی آمریکا، صادرات نفت ایران همچنان در حال جریان است - هرچند در چارچوبی محدودتر و پیچیدهتر- و همین موضوع نشاندهنده چالشهای عملی در اجرای کامل یک محاصره دریایی در یکی از حیاتیترین گذرگاههای انرژی جهان است.
سه سناتوردموکرات در بیانیهای از مجوز دولت ایالات متحده برای خرید نفت روسیه انتقاد کردند.
جین شاهین، عضو ارشد کمیته روابط خارجی؛ چاک شومر، رهبر اقلیت دموکراتها؛ و الیزابت وارن، عضو ارشد کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری در مجلس سنای ایالات متحده اشاره کردند که این اقدام تنها دو روز پس از آن صورت گرفت که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، اعلام کرد: «ما مجوز عمومی نفت روسیه را تمدید نخواهیم کرد.»
آنها با اشاره به «تغییر موضع ۱۸۰ درجهای» بسنت، افزودند: «این هفته، پوتین بزرگترین حمله هوایی در سال جاری را علیه اوکراین انجام داد که منجر به کشته شدن ۱۸ نفر شد و پاسخ دولت، کاهش دوباره تحریمها علیه کرملین است. این اقدام چه پیامی ارسال میکند؟»
این سه سناتور نوشتند که پوتین یکی از بزرگترین ذینفعان جنگ علیه ایران بوده است، و در این مورد به دو برابر شدن درآمد نفتی روسیه در ماه گذشته میلادی اشاره کردند.
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که اتحادیه اروپا آماده است از کشورهای عضو بخواهد تا ذخایر سوخت جت را به اشتراک بگذارند، زیرا قاره اروپا در آستانه فصل تابستان با بلیطهای گران هواپیما و لغو احتمالی پروازها به دلیل درگیری در خاورمیانه روبرو است.
دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، گفت که کمیسیون اروپا نظارت بر ذخایر سوخت و ظرفیتهای پالایش را افزایش خواهد داد، منابع را هماهنگ میکند و احتمالاً سوخت جت را در سراسر اتحادیه توزیع مجدد خواهد کرد.
فاتح بیرول، رئیس آژانس بینالمللی انرژی، چند روز قبل گفت که اروپا فقط شش هفته سوخت جت دارد.
براساس این گزارش، خطوط هوایی اروپایی در حال حاضر برخی از پروازها را لغو کردهاند، و لوفتهانزا و کیالام از جمله گروههای هواپیمایی هستند که گفتهاند در پاسخ به کمبود سوخت، برنامههای پروازی خود را کاهش میدهند.
یورگنسن ابراز اطمینان کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طرح به اشتراک گذاشتن سوخت جت مخالفت نخواهند کرد و گفت: «اکنون حس همبستگی در اتحادیه وجود دارد و ما میدانیم که این بحرانی است که باید با هم با آن مقابله کنیم.»
یک تحلیل منتشرشده در اورشلیمپست تاکید میکند که اقدام حکومت ایران در محدود کردن تنگه هرمز بیش از هر چیز بیانگر اولویت دادن جمهوری اسلامی به نیروهای نیابتی منطقهای بر منافع ملی و ثبات بینالمللی است.
اورشلیمپست به نقل از ایمن دین، عضو پیشین القاعده و مامور سابق سرویس اطلاعاتی بریتانیا، نوشته که او در ارزیابی خود از تحولات اخیر، مدعی شده که آتشبس با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان در واقع ابزاری برای اعمال فشار بر [حکومت] ایران بوده است.
او گفته است تهران در روزهای اخیر با طرح این شرط که تا زمان برقراری آتشبس در لبنان، نه مذاکرات هستهای پیش خواهد رفت و نه تنگه هرمز باز میشود، از ورود به گفتوگوهای جدی خودداری کرده است.
به گفته دین، تصمیم دونالد ترامپ برای پیشبرد آتشبس، «در اصل درباره لبنان نبود»، بلکه با هدف فشار بر [حکومت] ایران اتخاذ شد. او همچنین تاکید کرد که پذیرش این آتشبس از سوی بنیامین نتانیاهو نه از سر حسن نیت، بلکه برای «آزمودن ادعاهای ایران» و خرید زمان برای تقویت حضور نظامی در منطقه بوده است.
در این تحلیل آمده است که اگر آتشبس لبنان مانع اصلی در مسیر توافق [حکومت] ایران و آمریکا بوده، اکنون این مانع برطرف شده و تهران دیگر نمیتواند از آن بهعنوان بهانهای برای تعلل در مذاکرات استفاده کند. به گفته دین، [حکومت] ایران اکنون باید یا تنگه هرمز را باز کرده و وارد گفتوگوهای جدی شود، یا نشان دهد که موضوع لبنان از ابتدا دلیل واقعی بنبست نبوده است.
این گزارش همچنین به انتقاد شدید دین از تصمیم حکومت ایران برای بستن تنگه هرمز اشاره میکند. او این اقدام را نشانهای از اولویت دادن به حمایت از حزبالله دانسته و گفته است تهران برای این هدف حاضر شده یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان را مختل کند.
دین در پایان تحلیل خود نتیجهگیری کرد که این اقدام [حکومت] ایران، اولویتهای آن را بهخوبی نشان میدهد: «نه مردم خودتان، نه ثبات منطقه، و نه حقوق بینالملل - بلکه صرفاً وفاداری به یک نیروی نیابتی که بر هرجومرج و خونریزی تکیه دارد.»
وبسایت اکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت عربستان سعودی در قبال جنگ ایران چندین بار موضع خود را تغییر داده و در اظهارات علنی و دیدارهای خصوصی دیدگاههای متفاوتی مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای عربستان سعودی پیش از آغاز جنگ، در مواضع عمومی از دیپلماسی حمایت میکردند، اما در محافل خصوصی از آمریکا میخواستند دست به اقدام نظامی بزند.
اکسیوس افزود حتی در روزهای اخیر نیز به گفته منابع آمریکایی، برخی مقامهای سعودی ابراز نگرانی کردند که جنگ، پیش از آنکه حکومت ایران به اندازه کافی تضعیف شود، پایان یابد.
یک منبع آمریکایی و یک منبع دیگر که بهطور مستقیم در جریان موضوع قرار دارد، به آکسیوس گفتند ریاض به میانجیها اعلام کرده است که از توافق حمایت میکند و خواهان پایان جنگ است، زیرا زیرساختهای نفتی و انرژی این کشور در جریان درگیری آسیب دیده است و ادامه جنگ میتواند خسارتهای بیشتری به همراه داشته باشد.