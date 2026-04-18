شبکه خبری سی‌ان‌ان اشاره کرد که پس از بازگشایی تنگه هرمز برای ترانزیت تجاری، قیمت نفت به شدت کاهش یافت و معاملات آتی سهام افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، نفت خام برنت، معیار جهانی، با ۱۰.۸ درصد کاهش به ۸۸.۷۰ دلار در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، معیار آمریکا، با ۱۱ درصد کاهش به ۸۱.۲۰ دلار در هر بشکه رسید.

سی‌ان‌ان نوشت قیمت آتی سهام آمریکا افزایش یافت، و دراین مورد به افزایش ۵۶۰ واحدی یا ۱.۱۶ درصدی شاخص داو جونز اشاره کرد.

به گفته این شبکه خبری، شاخص نزدک کامپوزیت ۱۲ روز متوالی افزایش یافته است که طولانی‌ترین روند صعودی آن از سال ۲۰۰۹ به‌شمار می‌رود.