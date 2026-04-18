دولت ترامپ دوباره اجازه خرید نفت روسیه در دریا را صادر کرد
شبکه خبری سیبیاس گفت برای دومین بار از زمان شروع جنگ ایران، وزارت خزانهداری ایالات متحده به خرید نفت روسیه که در حال حاضر در دریا است، چراغ سبز نشان داد، زیرا دولت دونالد ترامپ با بازارهای نفتی محدود دست و پنجه نرم میکند.
بر اساس این گزارش، این مجوز به خریداران نفت اجازه میدهد تا از بسیاری از تحریمهای سنگین ایالات متحده علیه روسیه اجتناب کنند. این مجوز فقط شامل نفتی میشود که تا صبح جمعه در کشتیها بارگیری شده است و در ۲۶ اردیبهشت منقضی میشود.
پیشتر ایالات متحده تخفیف مشابهی را برای نفت روسیه اعلام کرده بود.
سیبیاس اشاره کرد که مجوز جدید شامل «معاملات مربوط به افرادی که در بخشهایی از اوکراین که توسط روسیه اشغال شده است، یا افرادی در کوبا، ایران یا کره شمالی هستند، نمیشود.»
دولت ترامپ استدلال کرده که این مجوزها، بخشی از فشار بر قیمت نفت ناشی از جنگ ایران را کاهش داده است.