در یادداشت منتشر شده در اسرائیل‌نشنال‌نیوز، به قلم چایا ای. گراس، تاکید شده که آتش‌بس برای گروه‌های تروریست مسلح نه‌تنها به معنای پایان درگیری نیست، بلکه فرصتی برای تجدید قوا و آماده‌سازی برای مراحل بعدی محسوب می‌شود.

این یادداشت با اشاره به بازگشت نیروهای نظامی اسرائیل از جبهه‌ها، می‌نویسد که اگرچه آتش‌بس به ظاهر خبر مثبتی است، اما بسیاری از نظامیان با آسیب‌های جسمی و روحی بازمی‌گردند و خانواده قربانیان نیز همچنان با پیامدهای جنگ مواجه‌اند؛ واقعیتی که مفهوم آتش‌بس را برای آنان زیر سوال می‌برد.

در ادامه، نویسنده با طرح این پرسش که چه کسانی درباره چنین تصمیم‌هایی تصمیم‌گیری می‌کنند، از نبود نقش مستقیم افکار عمومی در این روند انتقاد کرده و تاکید می‌کند که جامعه اسرائیل به‌خوبی می‌داند چنین آتش‌بس‌هایی معمولاً پایدار نیستند.

در این تحلیل همچنین آمده است که تجربه‌های گذشته نشان داده درگیری‌ها به‌طور چرخه‌ای ادامه می‌یابد و دشمنان اسرائیل به‌دلیل ماهیت ایدئولوژیک خود، به‌راحتی از تقابل دست نمی‌کشند.

نویسنده با اشاره به نقش دونالد ترامپ در اعلام این آتش‌بس ، آن را نشانه‌ای از نفوذ تعیین‌کننده واشینگتن در تصمیم‌گیری‌های امنیتی اسرائیل دانسته و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اسرائیل همچنان قادر به تصمیم‌گیری مستقل در چنین مسائل راهبردی است یا خیر.

نویسنده با تاکید بر اینکه «هیچ اسرائیلی جدی‌ای فکر نمی‌کند این آتش‌بس منطقی باشد» نوشت: «به نظر می‌رسد این یک امتیاز به «دوست خوب‌مان» ترامپ است. به‌نظر من او این آتش‌بس را حتی پیش از نخست‌وزیر ما اعلام کرد؛ و همین نشان می‌دهد چه کسی تصمیم‌گیر اصلی است.»

در بخش دیگری از این تحلیل، به وضعیت لبنان و نقش حزب‌الله اشاره شده و این پرسش مطرح شده که آیا توافق‌های فعلی می‌تواند به تغییرات واقعی در معادلات امنیتی منجر شود یا صرفاً مقدمه‌ای برای بازگشت به تنش است.

این یادداشت همچنین به ابعاد گسترده‌تر منطقه‌ای و بین‌المللی جنگ پرداخته و آن را بخشی از تقابل میان محورهایی چون [حکومت] ایران، چین و روسیه در برابر آمریکا و متحدانش توصیف می‌کند.

نویسنده با تکرار این پرسش که «این جنگ چگونه با پیروزی پایان می‌یابد؟» نوشت: «واضح است که حکومت ایران باید سقوط کند و این هرگز از طریق مذاکره اتفاق نخواهد افتاد.»

نویسنده می‌گوید یا مردم ایران قیام می‌کنند - که با توجه به سرکوب‌ها بعید است - یا آمریکا و اسرائیل با تخریب زیرساخت‌ها [حکومت] ایران را وادار به تسلیم می‌کنند، که با توجه به نگاه «جنگ مقدس» در حاکمیت [ایران]، این سناریو نیز چندان محتمل نیست.

در جمع‌بندی، نویسنده تاکید می‌کند که آتش‌بس فعلی بیش از آنکه نشانه پایان جنگ باشد، یک «وقفه موقت» است؛ وقفه‌ای که اگرچه ممکن است برای مدتی کوتاه آرامش ایجاد کند، اما به باور او، جنگ را به پایان نمی‌رساند و احتمالاً تنها زمینه‌ساز دور بعدی درگیری خواهد بود.

