آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در شبکه اجتماعی ایکس حمله روز شنبه به نیروهای حافظ صلح فرانسوی در لبنان را شدیدا محکوم کرد. دراین حمله، یک صلح‌بان فرانسوی کشته شد و سه نفر دیگر زخمی شدند.

او اشاره کرد این سومین حادثه در هفته‌های اخیر است که منجر به مرگ صلح‌بانان شاغل در لبنان شده است، و بر لزوم توقف این حملات تاکید کرد.

گوترش نوشت: همه طرفین باید به توقف خصومت‌ها و آتش‌بس احترام بگذارند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان،‌ یونیفل، صبح شنبه با آتش سلاح‌های سبک مورد حمله قرار گرفتند.

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه و یونیفل، حزب‌الله لبنان را مقصر دانسته‌اند، اما این گروه نیابتی جمهوری اسلامی دخالت خود در این حمله را رد کرد.