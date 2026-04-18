به گزارش واشینگتن‌پست، تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های دریایی نشان می‌دهد در روزهای اخیر دست‌کم پنج نفتکش خالی وارد بنادر ایران در خلیج فارس شده و بارگیری میلیون‌ها بشکه نفت را آغاز کرده‌اند. همزمان، پنج نفتکش دیگر که در نزدیکی بندر چابهار مستقر بودند و در مجموع حدود ۹ میلیون بشکه نفت حمل می‌کردند، از منطقه خارج شده‌اند، اما مقصد فعلی آنها مشخص نیست.

این گزارش که بر پایه تحلیل داده‌ها و گفت‌وگو با منابع آگاه تهیه شده، تصویری جزئی از فعالیت‌های دریایی در داخل محدوده محاصره ارائه می‌دهد. در این بررسی، ۱۰ کشتی شناسایی شده‌اند که در فعالیت‌هایی مشارکت دارند که به‌نظر می‌رسد مشمول این محاصره باشند. داده‌ها نشان می‌دهد نفت از تاسیسات ایران همچنان به کشتی‌ها منتقل می‌شود، هرچند این کشتی‌ها هنوز در محدوده عملیاتی محاصره باقی مانده‌اند.

در جزیره خارک - مرکز اصلی صادرات نفت ایران - سه نفتکش به نام‌های «هیلدا ۱»، «سیلویا ۱» و «امبر» در مجموع حدود ۵ میلیون بشکه نفت خام بارگیری کرده‌اند. کارشناسان می‌گویند این کشتی‌ها عملاً به‌عنوان مخازن شناور عمل می‌کنند تا از انباشت بیش از حد نفت در تاسیسات جلوگیری شود.

در بندر ماهشهر نیز یک نفتکش دیگر در حال بارگیری سوخت سنگین مشاهده شده و در بندر عسلویه، یک کشتی با پرچم پاناما و مالکیت چینی در حال بارگیری فرآورده‌های نفتی بوده است.

در مقابل، داده‌های رهگیری نشان می‌دهد برخی نفتکش‌ها از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شده‌اند، اما هنوز پهلو نگرفته‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که این داده‌ها می‌تواند دستکاری شود و کشتی‌ها با ارسال مختصات نادرست، موقعیت واقعی خود را پنهان کنند.

در همین حال، مقام‌های آمریکایی تاکید دارند که از زمان آغاز محاصره، هیچ کشتی‌ای موفق به خروج از محدوده نشده است. به گفته آنها، تا صبح جمعه دست‌کم ۱۹ کشتی مسیر خود را تغییر داده و از مواجهه با محاصره صرف‌نظر کرده‌اند.

صبح شنبه نیز فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، با انتشار تصویری از ناو موشک‌انداز مایکل مورفی در دریای عرب نوشت: «نیروهای آمریکایی محاصره دریایی کشتی‌هایی را که سعی در ورود یا خروج از بنادر ایران دارند، اجرا می‌کنند.»

سنتکام در این پست تازه اشاره کرد از زمان آغاز محاصره، ۲۱ کشتی از دستور نیروهای آمریکایی برای بازگشت به ایران پیروی کرده‌اند.

این محاصره که با مشارکت حدود ۱۰ هزار نیروی نظامی، ناوشکن‌ها، جنگنده‌ها و پهپادها اجرا می‌شود، به‌طور خاص بنادر و سواحل ایران را هدف قرار داده است. مقام‌های آمریکایی تاکید کرده‌اند که این اقدام به معنای بستن تنگه هرمز نیست، بلکه تمرکز آن بر کنترل تردد کشتی‌هایی است که به بنادر ایران وارد یا از آنها خارج می‌شوند.

ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفته است نیروهای آمریکایی هر کشتی مرتبط با ایران یا هر شناوری را که تلاش کند از این محاصره عبور کند، حتی در آب‌های بین‌المللی تعقیب خواهند کرد.

یک مقام آمریکایی نیز با اشاره به استقرار ناوشکن‌ها در دریای عمان گفته است: «ما از جغرافیا به نفع خود استفاده می‌کنیم.» به گفته او، اجرای محاصره در این منطقه امکان مانور سریع‌تر برای نیروهای آمریکایی را فراهم می‌کند.

در همین حال، حکومت ایران اعلام کرده که تنگه هرمز را بازگشایی کرده است، اما ترامپ تاکید کرده که با وجود باز بودن این آبراه، محاصره دریایی تا زمان دستیابی به توافق کامل با تهران ادامه خواهد داشت.

گزارش واشینگتن‌پست نشان می‌دهد که با وجود فشار نظامی آمریکا، صادرات نفت ایران همچنان در حال جریان است - هرچند در چارچوبی محدودتر و پیچیده‌تر- و همین موضوع نشان‌دهنده چالش‌های عملی در اجرای کامل یک محاصره دریایی در یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان است.

