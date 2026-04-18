دبیر اجرایی خانه کارگرجمهوری اسلامی در ساوه و زرندیه با اشاره به نگرانی‌ها از موج احتمالی تعدیل نیرو در پی جنگ ۴۰ روزه، گفت: «آمارهای نگران‌کننده‌ای از کاهش اشتغال در استان‌هایی مانند اصفهان و خوزستان مطرح شده و در ساوه و زرندیه نیز این آسیب‌ها قابل توجه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، داوود میرزایی افزود سرمایه اصلی تولید،نیروی انسانی است، اما امروز این نیرو بیش از همه در معرض تعدیل و ناامنی شغلی قرار دارد.

در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، دهها نفر از کارگران بیکار شده پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در اعتراض به بی‌توجهی کارفرما در مقابل اداره کار ایلام و ساختمان فرمانداری چوار تجمع کردند.

آن‌ها خواستار بازگشت به کار و دریافت مطالبات معوقه خود شدند.