اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که در هفته‌های اخیر، دست‌کم دو شهروند در استان‌های اصفهان و مازندران در ایست‌های بازرسی حکومت به دست ماموران بسیج و سپاه پاسداران کشته شده‌اند.

بر اساس این اطلاعات، نام و مشخصات یکی از این شهروندان مرتضی مددی، ساکن شاهین‌شهر، است که ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ با شلیک نیروهای مستقر در ایست بازرسی بسیج در اصفهان جان خود را از دست داد.

بر پایه گزارش منابع محلی، گلوله به قلب و ریه او آسیب وارد کرد و به مرگ این جوان متولد ۱۳۷۳ انجامید.

در موردی دیگر، یک جوان در شهر رامسر پس از آنکه خودروی او برای بازرسی و تفتیش متوقف شد، اقدام به اعتراض کرد که در جریان درگیری، ماموران بسیج با شوکر به او یورش بردند.

این حمله موجب سکته این جوان در محل ایست بازرسی و جان باختن او شد.

خانواده و اطرافیان این شهروند برای رسانه‌ای نکردن این رویداد از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته‌اند.