رییس مجلس ملی پاکستان با هیات پارلمانی جمهوری اسلامی دیدار کرد
سردار ایاز صادق، رییس مجلس ملی پاکستان، در حاشیه اجلاس اتحادیه بینالمجالس در استانبول با هیات پارلمانی جمهوری اسلامی به ریاست منوچهر متکی دیدار کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت ایالات متحده با «آهنگی آرام» وارد ایران خواهد شد تا اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی را بازپس بگیرد و آن را به آمریکا منتقل کند.
او گفت که این روند با «همکاری» جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.
ترامپ تاکید کرد در چارچوب توافق احتمالی با جمهوری اسلامی هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد.
حزب دموکرات کردستان ایران در وبسایت این حزب خبر حمله پهپادی جمهوری اسلامی به کمپهای غیرنظامی حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان را تایید کرد.
جمهوری اسلامی ایران ظهر روز جمعه، ۲۸ فروردین، با موشک و پهپاد موج تازهای از حملات را علیه کمپهای غیرنظامی حزب دموکرات کردستان ایران آغاز کرد و در نتیجه این حمله، یک پدر و پسر کشته و زخمی شدند. در این حمله، شاهین آذربرزین کشته شد و نادر آذربرزین، پدر او، به شدت زخمی شد.
همچنین در حملهای دیگر به یک گروه از پیشمرگههای این حزب، دو پیشمرگه زن به نامهای ندا میری و سمیرا الیاری کشته شدند و چند پیشمرگه دیگر نیز زخمی شدند.
دونالد ترامپ به رویترز گفت ایالات متحده تا زمانی که توافق با ایران بهطور کامل نهایی نشود، محاصره دریایی در تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد.
ترامپ افزود: «ما در حال همکاری با ایران هستیم تا مینها را از تنگه هرمز جمعآوری کنند. در چارچوب یک توافق احتمالی با ایران، هیچگونه تبادل مالی انجام نخواهد شد.»
او گفت: «ایالات متحده با ایران همکاری خواهد کرد تا اورانیوم غنیشده باقیمانده را جمعآوری کرده و آن را به آمریکا منتقل کند. این عملیات با سرعتی آرام و مرحلهبهمرحله انجام خواهد شد تا اورانیوم بازپسگیری شود.»
ترامپ تاکید کرد: «احتمالا این آخر هفته نیز درباره توافق با ایران مذاکرات بیشتری برگزار خواهد شد. پس از رسیدن به توافق، ممکن است به اسلامآباد سفر کند، اما هنوز در این باره تصمیم قطعی نگرفته است».
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، جمعه اعلام کرد کشورش آماده است در ماموریتی برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مشارکت کند.
او خواستار حضور آمریکا در این ماموریت شد.
مرتس گفت: «ما معتقدیم این امر مطلوب خواهد بود و این مشارکت میتواند شامل شناسایی و پاکسازی مین باشد.»
جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، گفت «حیاتی است» که جمهوری اسلامی از «تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای» دست بکشد.
ملونی ماموریت حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را «کاملا دفاعی» توصیف کرد و افزود ایتالیا «تعدادی یگان دریایی» در اختیار این ماموریت قرار خواهد داد.