حزب دموکرات کردستان ایران در وبسایت این حزب خبر حمله پهپادی جمهوری اسلامی به کمپ‌های غیرنظامی حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان را تایید کرد.

جمهوری اسلامی ایران ظهر روز جمعه، ۲۸ فروردین، با موشک و پهپاد موج تازه‌ای از حملات را علیه کمپ‌های غیرنظامی حزب دموکرات کردستان ایران آغاز کرد و در نتیجه این حمله، یک پدر و پسر کشته و زخمی شدند. در این حمله، شاهین آذربرزین کشته شد و نادر آذربرزین، پدر او، به شدت زخمی شد.

همچنین در حمله‌ای دیگر به یک گروه از پیشمرگه‌های این حزب، دو پیشمرگه زن به نام‌های ندا میری و سمیرا الیاری کشته شدند و چند پیشمرگه دیگر نیز زخمی شدند.