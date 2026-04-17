به نوشته گاردین، لحن پیروزمندانه ترامپ پس از حدود شش هفته درگیری با [حکومت] ایران - که به گفته بسیاری از تحلیلگران مطابق برنامه پیش نرفته - یادآور ادعای جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۳ است؛ زمانی که او پس از حمله به عراق از پایان موفقیت‌آمیز ماموریت سخن گفته بود.

ترامپ در آستانه ازسرگیری مذاکرات صلح در اسلام‌آباد و در مجموعه‌ای از پیام‌ها در شبکه تروث سوشال، اعلام کرده که «همه نقاط اختلاف اصلی» پیشاپیش حل شده‌اند و این وضعیت را «روزی بزرگ و درخشان برای جهان» توصیف کرده است.

یکی از محورهای اصلی ادعاهای او، بازگشایی تنگه هرمز است؛ گذرگاهی حیاتی که حدود ۲۰ درصد از انرژی جهان از آن عبور می‌کند و [حکومت] ایران در واکنش به حملات، آن را مسدود کرده بود. ترامپ مدعی شده [حکومت] ایران در حال جمع‌آوری مین‌های دریایی است و حتی پذیرفته دیگر از بستن این تنگه به‌عنوان ابزار نظامی استفاده نکند.

با این حال، گاردین این ادعاها را نشانه‌ای ضعیف از پیروزی ارزیابی می‌کند، زیرا این آبراه پیش از آغاز جنگ نیز باز بود و [حکومت] ایران اکنون توان خود را برای ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی به نمایش گذاشته است.

در بخش دیگری از این تحلیل، به اظهارات ترامپ درباره لبنان اشاره شده است. او گفته که لبنان بخشی از توافق نیست، اما همزمان تاکید کرده که اسرائیل «از سوی آمریکا از حمله به لبنان منع شده است» - موضعی که از سوی تهران تایید نشده، هرچند عباس عراقچی باز بودن تنگه هرمز برای کشتیرانی تجاری را تایید کرده است.

ترامپ همچنین به موضوع برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده و گفته است آمریکا به «غبار هسته‌ای» [اورانیوم غنی‌شده که در پی حملات جنگ ۱۲ روزه زیر آوار مدفون شد] دست خواهد یافت و هیچ پرداخت مالی در این زمینه انجام نخواهد شد. او در گفت‌وگو با رویترز گفت که [حکومت] ایران با تعلیق نامحدود برنامه هسته‌ای خود موافقت کرده و برای بازیابی اورانیوم غنی‌شده همکاری خواهد کرد.

اما این موضوع نیز به گفته گاردین با تردید جدی روبه‌روست، زیرا برنامه هسته‌ای ایران طی بیش از دو دهه موضوع مذاکرات پیچیده بوده و توافق سال ۲۰۱۵ با دولت باراک اوباما نیز پس از سال‌ها گفت‌وگو حاصل شد.

در همین حال، به نوشته گاردین برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، نظام جمهوری اسلامی نه‌تنها فرو نپاشیده، بلکه همچنان پابرجاست و برای بقا تلاش می‌کند و این در شرایطی است که بسیاری از مقام‌های ارشد آن هدف حملات قرار گرفته‌اند.

گاردین در جمع‌بندی می‌نویسد که با توجه به این شرایط، ادعای دستیابی به یک توافق سریع یا پایان قریب‌الوقوع جنگ با تردیدهای جدی مواجه است. به‌ویژه آنکه [حکومت] ایران همچنان توان اعمال فشار بر اقتصاد جهانی را دارد.

در نهایت، این تحلیل این پرسش را مطرح می‌کند که آیا دو طرف واقعاً به آشتی نزدیک شده‌اند یا خیر؛ و هشدار می‌دهد که استفاده از عباراتی مانند «صلح در زمان ما» - با توجه به سابقه تاریخی آن - می‌تواند بیش از حد خوش‌بینانه باشد.

