کمیته بین‌المللی نجات هشدار داد که اگرچه تنگه هرمز به روی کشتی‌های تجاری بازگشایی شده است، اما اختلال ناشی از بسته شدن آن «به سرعت جبران نخواهد شد.»

به گزارش شبکه خبری ان‌بی‌سی، کلی رزوق، معاون رئیس سیاست‌گذاری و حمایت از این کمیته، گفت: «هفته‌ها بسته بودن حریم هوایی و مسیرهای کشتیرانی، باعث ایجاد حجم قابل توجهی از کالاها شده است که احتمالاً هفته‌ها، اگر نگوییم ماه‌ها، طول می‌کشد تا برطرف شوند.»

او اضافه کرد: «عدم قطعیت مداوم و خطر محدودیت‌های جدید بر جریان آزاد کالا به این معنی است که وضعیت همچنان شکننده است.»

رزوق گفت که سازمان‌های بشردوستانه به دلیل افزایش هزینه‌های مرتبط با حمل و نقل و تغییر مسیر، مجبور به «تجدید بودجه» خواهند شد و افزود که تأخیرها همچنین باعث کند شدن تحویل به نیازمندان می‌شود.