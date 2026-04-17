مقام جمهوری اسلامی: اختلافات قابلتوجهی با آمریکا از جمله درباره هستهای باقی مانده است
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت: «اختلافات قابلتوجهی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باقی مانده است، از جمله درباره مسائل هستهای، و گفتگوهای جدی مورد نیاز است.»
این مقام که نامش فاش نشده با این حال ادامه داد: «تهران آماده است در صورت برآورده شدن مطالباتش، درباره ماهیت صلحآمیز فعالیتهای هستهای خود به جهان اطمینان دهد.»
او گفت: «باز نگه داشتن تنگه هرمز منوط به پایبندی به شرایط آتشبس میان ایران و ایالات متحده است.»
این مقام جمهوری اسلامی اضافه کرد: «یک توافق اولیه میتواند در روزهای آینده حاصل شود، با این امکان که آتشبس تمدید شود.»
او گفت: «چنین توافق اولیهای میتواند فضایی برای گفتگو درباره رفع تحریمها و تامین غرامت برای خسارات جنگی ایجاد کند.»