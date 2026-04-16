مقام جمهوری اسلامی: اختلافات اساسی بر سر مسائل هستهای همچنان باقی است
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت سفر اخیر عاصف منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران «به کاهش اختلافات در برخی زمینهها کمک کرده است».
این مقام حکومت ایران گفت پس از این سفر، امیدها برای تمدید آتشبس موقت و برگزاری دور دوم مذاکرات میان تهران و واشینگتن افزایش یافته است.
او در عین حال افزود: «اختلافات اساسی بر سر مسائل هستهای همچنان باقی است.»
به گفته او، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده و مدتزمان اعمال «محدودیت» بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی همچنان حلنشده باقی ماندهاند.