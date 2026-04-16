اسماعیل رمضانی، کارشناس مذهبی صداوسیما، گفت: «در یک جنگ وجودی حتی اگر بنا به شرایط و مصلحت، صحنه نبرد به سکوت یا مذاکره کشیده شود، این سکوت موقتی است و دیر یا زود با یک انفجار شکسته خواهد شد؛ چرا که در چنین شرایطی، تکلیف جنگ با مذاکره مشخص نمی‌شود.»

او وضعیت کنونی منطقه را «مرگ و زندگی» خواند و افزود هر طرفی که از این نبرد زنده و با دست برتر خارج شود، طرف مقابل را نابود خواهد کرد؛ به‌ گونه‌ای که اگر جمهوری اسلامی قدرتمند از این جنگ بیرون بیاید، دشمن را از میان برمی‌دارد و اگر طرف مقابل دست برتر پیدا کند، کنترل منطقه را در اختیار می‌گیرد و جریان مقاومت را به‌طور کامل از بین خواهد برد.

رمضانی با اشاره به شروط جمهوری اسلامی برای مذاکرات، از جمله رفع کامل تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکا از منطقه، گفت این شرایط نشان می‌دهد مسیر کلی تغییر نکرده و تقابل همچنان ادامه دارد و در نهایت این «استقامت» است که نتیجه این نبرد را مشخص خواهد کرد، نه مذاکرات.

پیش‌تر محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، ضمن ابراز نارضایتی از آتش‌بس گفته بود: «من قبول ندارم این آتش‌بس است. این یک سکوت نظامی است.»