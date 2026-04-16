سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد که دو زندانی به نام‌های منوچهر وفایی و نوید نقدی که به اعدام محکوم شده‌اند، در خطر جدی اجرای حکم قرار دارند.

به گفته این نهاد حقوق بشری، وفایی ۲۸ ساله و نقدی ۳۲ ساله در پرونده‌ای مشترک با اتهام قتل دو عضو پایگاه بسیج «سلمان»، وابسته به «سپاه ثارالله شیراز» در سال ۱۴۰۳ به اعدام محکوم شدند، در خطر جدی اجرای حکم در روزهای آینده قرار دارند.

بر اساس این گزارش، نوید نقدی در شرایطی محکوم به اعدام شد که برادر او نیز در سال ۱۳۷۱ با اتهامات سیاسی اعدام شده بود.