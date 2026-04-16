خبرگزاری رویترز گزارش داد ارتش آمریکا در اطلاعیه‌ای اعلام کرده دامنه محاصره دریایی جمهوری اسلامی گسترش یافته و اکنون اقلام قاچاق، از جمله مهمات و تسلیحات، را نیز در بر می‌گیرد.

بر اساس این ابلاغیه، کشتی‌هایی که مظنون به حمل اقلام قاچاق به ایران هستند، بدون توجه به موقعیت مکانی، مشمول «حق جنگی بازرسی و تفتیش» و همچنین توقیف خواهند شد.

ارتش آمریکا افزود اقلام قاچاق موجود در کشتی‌ها همچنین شامل نفت، فرآورده‌های پالایش‌شده، آهن، فولاد و آلومینیوم می‌شود.

اصطلاح «حق جنگی بازرسی و تفتیش» در حقوق دریایی به دولت‌ها در زمان جنگ اجازه می‌دهد کشتی‌های مظنون را متوقف، بازرسی و در صورت لزوم توقیف کنند.