آتشبس بین اسرائیل و حزبالله اجرا میشود
تایمز اسرائیل گزارش داد با فرا رسیدن نیمهشب، و طبق جدول زمانی که رییسجمهوری ایالات متحده ارائه کرده بود، آتشبس بین اسرائیل و حزبالله وارد مرحله اجرا شده است.
این در شرایطی است که دقایقی پیش آژیرهای هشدار در شمال اسرائیل به صدا درآمدند، زیرا این گروه نیابتی جمهوری اسلامی دقایقی قبل از مهلت مقرر، پنج موشک به سمت منطقه جلیله پرتاب کرد.
به گفته ارتش اسرائیل، بیشتر موشکها رهگیری شدند و یکی از آنها به یک منطقه غیر مسکونی اصابت کرد.
ارتش اسرائیل میگوید که چهارشنبه بیش از ۳۸۰ هدف حزبالله را در جنوب کشور هدف قرار داد.
به گفته ارتش اسرائیل، این اهداف شامل عوامل حزبالله، مراکز فرماندهی و چندین موشکانداز بوده است.
ارتش اسرائیل میگوید که «در حالت آمادهباش بالا باقی میماند و مطابق با دستورالعملهای رده سیاسی عمل خواهد کرد.»