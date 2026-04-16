امیر سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، گفت که جمهوری اسلامی از تلاش‌های دیپلماتیک برای «پایان پایدار به این جنگ غیرقانونی و بی‌دلیل»، از جمله توسط پاکستان، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، چین و روسیه، استقبال و حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، او پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «به‌رغم بی‌اعتمادی عمیق ما به ایالات متحده، که ناشی از خیانت مکرر آن به دیپلماسی است، با این وجود با حسن نیت وارد مذاکره می‌شویم و با احتیاط خوش‌بین هستیم.»

ایروانی گفت: «ما معتقدیم که اگر ایالات متحده رویکردی منطقی و سازنده اتخاذ کند و از طرح خواسته‌هایی که با قوانین بین‌المللی مغایرت دارند، خودداری کند، این مذاکره می‌تواند به نتیجه‌ای معنادار منجر شود.»